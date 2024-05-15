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Довбик претендует на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге

Испания
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Очередное признание успехов украинского голеадора

Довбик претендует на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны кандидаты на получение награды лучшему игроку сезона-2023-24 в испанской Ла Лиге.

В финальном списке оказался и украинский нападающий "Жироны" Артём Довбик.

10 претендентов на звание лучшего игрока сезона:

  • Артём Довбик и Алейш Гарсия ("Жирона")
  • Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор ("Реал")
  • Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад")
  • Антуан Гризманн ("Атлетико")
  • Кириан Родригес ("Лас-Пальмас")
  • Роберт Левандовский ("Барселона")
  • Иско ("Бетис")
  • Александер Сёрлот ("Вильярреал")

Победитель в номинации будет объявлен 28 мая.

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Ла Лига Артем Довбик лучший игрок
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Ariakiev01 (Київ)
15.05.2024 в 15:43
тут все ясно Джуд
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Комментарии 1
Ariakiev01 (Київ)
15.05.2024 в 15:43
тут все ясно Джуд
Ответить
0
0

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