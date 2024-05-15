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Довбик претендует на звание лучшего игрока сезона в Ла Лиге
Очередное признание успехов украинского голеадора
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны кандидаты на получение награды лучшему игроку сезона-2023-24 в испанской Ла Лиге.
В финальном списке оказался и украинский нападающий "Жироны" Артём Довбик.
10 претендентов на звание лучшего игрока сезона:
- Артём Довбик и Алейш Гарсия ("Жирона")
- Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор ("Реал")
- Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад")
- Антуан Гризманн ("Атлетико")
- Кириан Родригес ("Лас-Пальмас")
- Роберт Левандовский ("Барселона")
- Иско ("Бетис")
- Александер Сёрлот ("Вильярреал")
Победитель в номинации будет объявлен 28 мая.
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Источник:La Liga
Опубликовал: Александр Бураков
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Ariakiev01 (Київ)
15.05.2024 в 15:43
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