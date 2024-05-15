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Хави - про Араухо: Он счастлив в Барселоне

Испания

Специалист рассказал о Рональде

Хави - про Араухо: Он счастлив в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес высказался относительно будущего защитника Рональда Араухо.

"Я всегда разговариваю с Рони, и он знает, что я думаю. С моей стороны нет никаких сомнений относительно его будущего. Он счастлив здесь, в "Барселоне".

Рональд в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 24 матч, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Хави Эрнандес Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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