Хави прокомментировал будущее проблемного новичка Барселоны

Ранее сообщалось, что новичок "Барселоны" Виктор Роке может покинуть каталонский клуб уже этим летом.

Хави Эрнандес, главный тренер испанской команды, прокомментировал эту ситуацию:

"Роке должен был присоединиться к нам в июле, а не в январе, но из-за травм мы отложили этот трансфер. Витору нужно развиваться, у нас много ярких игроков.