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Хави прокомментировал будущее проблемного новичка Барселоны
Витору нужно развиваться (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что
Хави Эрнандес, главный тренер испанской команды, прокомментировал эту ситуацию:
"Роке должен был присоединиться к нам в июле, а не в январе, но из-за травм мы отложили этот трансфер. Витору нужно развиваться, у нас много ярких игроков.
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Он молодой футболист, который учится, и ему нужно развиваться".
Роке в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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15.05.2024 в 18:24
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