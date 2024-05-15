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Хави прокомментировал будущее проблемного новичка Барселоны

Испания
Обновлено

Витору нужно развиваться (с)

Хави прокомментировал будущее проблемного новичка Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее сообщалось, что новичок "Барселоны" Виктор Роке может покинуть каталонский клуб уже этим летом.

Хави Эрнандес, главный тренер испанской команды, прокомментировал эту ситуацию:

"Роке должен был присоединиться к нам в июле, а не в январе, но из-за травм мы отложили этот трансфер. Витору нужно развиваться, у нас много ярких игроков.

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Он молодой футболист, который учится, и ему нужно развиваться".

Роке в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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Хави Эрнандес Барселона Виктор Роке
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
15.05.2024 в 18:24
Розвиватися дійсно потрібно, утім без достатньої ігрової практики це майже не можливо!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.05.2024 в 18:24
Розвиватися дійсно потрібно, утім без достатньої ігрової практики це майже не можливо!
Ответить
0
0

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