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Куртуа: Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше

Испания
Обновлено

Тибо в большом порядке

Куртуа: Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа подвел итог матча Ла Лиги против "Алавеса" (5:0), где он отыграл весь поединок и совершил 10 сейвов.

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"Я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что были сомнения относительно того, как я вернусь, но я знал, что вернусь еще сильнее. Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше.

Возможно, мне нужна была такая игра, с большим количеством ударов: вблизи, быстрые мячи, моменты на реакцию. А от того сейва с левого фланга я вообще испытывал гордость за спасение ворот. Сейчас у команды несколько выходных, но я продолжу работать с Льописом - нашим тренером вратарей", - рассказал Куртуа.

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Источник:
twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
15.05.2024 в 19:52
Куртуа має зіграти на Євро
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1
0
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
15.05.2024 в 19:52
Куртуа має зіграти на Євро
Ответить
1
0

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