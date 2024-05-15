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Куртуа: Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше
Тибо в большом порядке
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа подвел итог матча Ла Лиги против "Алавеса" (5:0), где он отыграл весь поединок и совершил 10 сейвов.
"Я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что были сомнения относительно того, как я вернусь, но я знал, что вернусь еще сильнее. Перед вами тот же Куртуа... или даже немного лучше.
Возможно, мне нужна была такая игра, с большим количеством ударов: вблизи, быстрые мячи, моменты на реакцию. А от того сейва с левого фланга я вообще испытывал гордость за спасение ворот. Сейчас у команды несколько выходных, но я продолжу работать с Льописом - нашим тренером вратарей", - рассказал Куртуа.
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