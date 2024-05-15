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Официально: Жирона продлила контракт со своим защитником
Дейли Блинд останется в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" продлила сотрудничество со своим защитником Дэйли Блиндом.
Новый контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2026 года.
BLIND 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣https://t.co/IWcNYYNs7G— Girona FC (@GironaFC_Engl) May 15, 2024
Дейли присоединился к "Жироне" в 2023 году из "Баварии" как свободный агент. В нынешнем сезоне в составе испанского клуба защитник сыграл 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:girona fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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