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Официально: Жирона продлила контракт со своим защитником

Испания
Обновлено

Дейли Блинд останется в своем клубе

Официально: Жирона продлила контракт со своим защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" продлила сотрудничество со своим защитником Дэйли Блиндом.

Новый контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2026 года.

Дейли присоединился к "Жироне" в 2023 году из "Баварии" как свободный агент. В нынешнем сезоне в составе испанского клуба защитник сыграл 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
girona fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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