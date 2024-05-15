Официально: Жирона продлила контракт со своим защитником

"Жирона" продлила сотрудничество со своим защитником Дэйли Блиндом.

Новый контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2026 года.

Дейли присоединился к "Жироне" в 2023 году из "Баварии" как свободный агент. В нынешнем сезоне в составе испанского клуба защитник сыграл 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.