Жирона установила сумму отступных за Артема Довбика – инсайдер

Нападающий "Жироны" Артем Довбик имеет в своем текущем контракте пункт об отступных. Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, о какой сумме идет речь.

Любой клуб, заинтересованный в подписании украинского форварда, должен заплатить "Жироне" 40 млн евро. Каталонцы не намерены вести переговоры о цене на Довбика. Отмечается, что данный пункт в контракте будет действовать уже этим летом.

Напомним, что украинец может стать лучшим бомбардиром Примеры-2023/24. Сейчас лидирует в гонке все еще Довбик (20 голов). 19 забитых мячей есть в активе Александра Серлота из "Вильярреала" и хавбека "Реала" Джуда Беллингема.

???????????? Understand Girona striker Artem Dovbyk has release clause into his current contract and it’s worth €40m.



Any club keen on signing Dovbyk has to pay €40m as Girona are NOT intentioned to negotiate on the price.



