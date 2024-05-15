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Жирона установила сумму отступных за Артема Довбика – инсайдер
Прилично!
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" Артем Довбик имеет в своем текущем контракте пункт об отступных. Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, о какой сумме идет речь.
Любой клуб, заинтересованный в подписании украинского форварда, должен заплатить "Жироне" 40 млн евро. Каталонцы не намерены вести переговоры о цене на Довбика. Отмечается, что данный пункт в контракте будет действовать уже этим летом.
Напомним, что украинец может стать лучшим бомбардиром Примеры-2023/24. Сейчас лидирует в гонке все еще Довбик (20 голов). 19 забитых мячей есть в активе Александра Серлота из "Вильярреала" и хавбека "Реала" Джуда Беллингема.
???????????? Understand Girona striker Artem Dovbyk has release clause into his current contract and it’s worth €40m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2024
Any club keen on signing Dovbyk has to pay €40m as Girona are NOT intentioned to negotiate on the price.
❗️ The clause is already valid for this summer. pic.twitter.com/3qI00v450g
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