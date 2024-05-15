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Жирона установила сумму отступных за Артема Довбика – инсайдер

Испания

Прилично!

Жирона установила сумму отступных за Артема Довбика – инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик имеет в своем текущем контракте пункт об отступных. Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, о какой сумме идет речь.

Любой клуб, заинтересованный в подписании украинского форварда, должен заплатить "Жироне" 40 млн евро. Каталонцы не намерены вести переговоры о цене на Довбика. Отмечается, что данный пункт в контракте будет действовать уже этим летом.

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Напомним, что украинец может стать лучшим бомбардиром Примеры-2023/24. Сейчас лидирует в гонке все еще Довбик (20 голов). 19 забитых мячей есть в активе Александра Серлота из "Вильярреала" и хавбека "Реала" Джуда Беллингема.

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Артем Довбик Жирона Фабрицио Романо
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Источник:
t.me/FabrizioRomanoTG
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:36
Жирона может и 3 место не взять с такой игрой --Атлетико наступает в плотную
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:36
Жирона может и 3 место не взять с такой игрой --Атлетико наступает в плотную
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Вarcelinius
15.05.2024 в 23:13
Маловато.
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