Примера. Хет-трик Гризманна, унылый Бильбао, все аутсайдеры синхронно победили

Бенефис Антуана Гризманна гарантировал "Атлетико" место в следующей Лиге чемпионов.

"Хетафе" провалился по всем статьям. Один момент от Гринвуда — это полбеды. Хуже — инертность. "Матрасники" превзошли соперника за отборами 15:8.

Ну, а когда отбора нет, а линия обороны расставлена чересчур высоко, то результат предсказуем. Тем более, в составе "Атлетико" есть такой мастер лонгболлов, как Родриго де Пауль.

Его пас на первый гол Гризманну — просто конфетка; оставалось только попасть в ворота.

Второй мяч — и снова заброс, только на другой фланг, откуда последовал прострел. Корреа на него не успел, а вот Гризманн снова да — 2:0.

Ну, и третьим мячом Антуан и подавно поиздевался над Сорией, слабенько покатив мяч ему между ног.

Есть ощущение, что хотя время Гризманна и Симеоне проходит, но пока они в "Атлетико" - Лига чемпионов от команды никуда не денется. В этом сезоне для нее "Матрасникам" хватило 73 очка. У "Хетафе" - 43 балла и 10-я строчка.

Матч-иллюстрация, насколько важна в футболе мотивация.

"Атлетик" уже не борется ни за что, и в Виго позволил себе выпустить резерв. "Сельта" же балансирует над зоной вылета, и ей важно каждое очко.

Итог? В первом тайме "Кельты" немного перегорели, не использовали свои шансы, а затем их еще прибил гол Беренгера с углового — первый в испанском сезоне "сухой лист".

Лишь во втором тайме "Сельте" удалось взять себя в руки и поставить моменты на поток. Выход Яго Аспаса, конечно, помог, но еще больше отмечаем юного Уго Альвареса. Его появление не выглядело явным усилением, но именно этот парень прострелил на ногу Сведбергу, а затем забил сам дальним ударом с рикошетом.

Бильбао на концовку выпустил пару-тройку основных игроков, но они отбывали номер. Это не футбол Вальверде и не футбол "Атлетика".

В таблице у Бильбао осталось 70 очков; 5-е место от него никуда не денется. У "Сельты" же теперь 37 баллов, 16-я строчка и 5 баллов отрыва от зоны вылета.

“Райо Вальекано" на 99% остается в Ла Лиге еще на сезон.

Эта "почти гарантия" не далась команде легко. Сегодня ее подвел капитан Оскар Трехо, заработавший красную за кунг-фу уже на 5-й минуте.

Повезло, что в соперниках была уже вылетевшая и потому немотивированная "Гранада". Все, на что сподобились сегодня "Насриды" - это гол престижа в концовке.

"Райо", тем временем, даже вдесятером атаковал, пробивал, и был вознагражден за старание двумя голами — Лежен добил мяч в ворота эффектной бисиклетой, а де Фрутос опередил вратаря после отбора Сисса на чужой половине.

В таблице после победы у "Райо" стало 38 очков — на 6 больше, чем у "Кадиса", а туров впереди только 2. У "Гранады" - 21 балл и 19-я строчка.

В этом матче на поле была только одна команда.

"Кадис", который не теряет надежд спастись от вылета, все 90 минут провисел на воротах безыдейной, слабой "Севильи", заслужив 2-3 мяча.

Почему не забили? Реализации нет, качественных финишеров. В первом тайме Наварро с центра штрафной пробил в штангу, а Крис Рамос умудрился не попасть в пустые ворота после того, как обыграл Нюланда.

Во втором тайме беды продолжились — Марти с метра попал в лицо вратарю; Эскаланте головой пробил мимо угла; автогол Баде судья отменил из-за фола.

Забить у "Кадиса" получилось в последней атаке на последней минуте игрового времени — Хуанми разогнал атаку, и Гвардиола проткнул мяч куда надо.

