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Атлетик заменил вратаря на 61-й минуте, чтобы помочь ему добыть индивидуальный приз

Испания
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Необычный ход

Атлетик заменил вратаря на 61-й минуте, чтобы помочь ему добыть индивидуальный приз

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик" потерпел выездное поражение от "Сельты" (1:2) в рамках 36-го тура чемпионата Испании.

Ведя 1:0 в счёте, на 61-й минуте гости произвели замену вратаря - вместо Унаи Симона на поле появился Хулен Агирресабала. После этого он пропустил два гола за 10 минут.

Цель этой замены заключалась в том, чтобы не дать Симону подпортить статистику перед грядущим вручением Трофея Саморы - приз лучшему вратарю сезона в Ла Лиге за наименьшее количество пропущенных мячей в среднем за игру.

Голкиперу засчитывается проведенный матч только в том случае, если он отыграет не менее 60 минут.

После встречи наставник "Атлетика" Эрнесто Вальверде прокомментировал этот эпизод следующим образом:

"У нас два великолепных вратаря, и оба умеют играть. Мне нечего комментировать. Это такая же замена, как и любая другая. Обычно их не проводят? Что ж, мы её сделали", - сказал специалист.

Стоит отметить, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин потерял шансы получить эту награду, так как на его счету будет меньше требуемых 28 игр в чемпионате за сезон.

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Унаи Симон вратарь Атлетик
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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