38-летний Навас покинет Севилью после 17 сезонов в основной команде

Хесус Навас покинет "Севилью" по окончании сезона-2023/24.

По информации официального сайта андалусийского клуба, 38-летний защитник сообщил о своём решении партнерам по команде и

тренерскому штабу во время сегодняшней тренировки.

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Таким образом, летом Навас станет свободным агентом. По последним данным, испанец не намерен завершать карьеру и рассматривает новые варианты для её продолжения.

Навас - рекордсмен "Севильи" по числу сыгранных матчей за клуб (688).

В составе основной команды "Севильи" Хесус выступал в период с 2003 по 2013, а затем с 2017 по 2024 годы. За это время латераль завоевал четыре титула Лиги Европы, два Кубка Испании и национальный Суперкубок.