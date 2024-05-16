Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Альмерия - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" за три тура до финиша чемпионата едет в гости к "Альмерии", которая давно уже потеряла шансы остаться в элите.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
С одной стороны, налицо разница в классе между командами. С другой — южане далеко не так безнадежны, как это показывает табло, и мы почти уверены, что они навяжут команде Хави борьбу и создадут проблемы.
Примера. 36-й тур
16 мая. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Альмерія - БарселонаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Эффект Месси: МЛС штурмуют спонсоры, Майами строит стадион, связка с Суаресом все еще работает
- Атлетико предложил Барселоне обменяться игроками, но каталонцев интересует лишь денежное предложение
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн