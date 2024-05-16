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Реал Сосьедад - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал Сосьедад - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Матчи "Валенсии" интересны нам, учитывая выступления там Романа Яремчука. По окончании сезона он вернется в "Брюгге", поэтому это один из последних шансов улучшить свою статистику в Ла Лиге.

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Матч между "Реал Сосьедадом" и "Валенсией" состоится в четверг, 16-го мая, в 23:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Примера

"Реал Сосьедад" 23:00 "Валенсия"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Валенсія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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