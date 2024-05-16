  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Реала, вероятно, не сыграет в 2024 году из-за травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Реала, вероятно, не сыграет в 2024 году из-за травмы

Испания
Обновлено

Игроку пришлось перенести артроскопическую операцию

Защитник Реала, вероятно, не сыграет в 2024 году из-за травмы

Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не играет еще с декабря прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки, но, к сожалению, его восстановление идет не так хорошо, как хотелось бы.

Как сообщает Relevo, игроку пришлось перенести артроскопическую операцию в Австрии. Это считается серьезным осложнением на его пути к восстановлению, и ожидается, что его возвращение на поле будет отсрочено.

Изначально Алаба должен был вернуться в состав "Реала" в начале следующего сезона, но теперь он может не сыграть в 2024 году.

Читайте такжеНе нужно будет уезжать из Мадрида. СМИ пишут об интересе к Лунину со стороны Атлетико
По теме
yellow-arrow
Жирона хочет подписать победителя чемпионата мира U-20
yellow-arrow
Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Давид Алаба Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости