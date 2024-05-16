Защитник Реала, вероятно, не сыграет в 2024 году из-за травмы

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не играет еще с декабря прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки, но, к сожалению, его восстановление идет не так хорошо, как хотелось бы.

Как сообщает Relevo, игроку пришлось перенести артроскопическую операцию в Австрии. Это считается серьезным осложнением на его пути к восстановлению, и ожидается, что его возвращение на поле будет отсрочено.

Изначально Алаба должен был вернуться в состав "Реала" в начале следующего сезона, но теперь он может не сыграть в 2024 году.