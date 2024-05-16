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Защитник Реала, вероятно, не сыграет в 2024 году из-за травмы
Игроку пришлось перенести артроскопическую операцию
Фото: Real Madrid CF / Автор: неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не играет еще с декабря прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки, но, к сожалению, его восстановление идет не так хорошо, как хотелось бы.
Как сообщает Relevo, игроку пришлось перенести артроскопическую операцию в Австрии. Это считается серьезным осложнением на его пути к восстановлению, и ожидается, что его возвращение на поле будет отсрочено.
Изначально Алаба должен был вернуться в состав "Реала" в начале следующего сезона, но теперь он может не сыграть в 2024 году.
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