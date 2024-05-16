Жирона хочет подписать победителя чемпионата мира U-20

"Жирона" начинает искать игроков для трансфера в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, испанцы близки к подписанию вингера "Ливерпуля" (Монтевидео) Лусиано Родригеса, победителя последнего чемпионата мира U-20. "Жирона" предлагает уругвайскому клубу за 20-летнего форварда 15 миллионов евро

Лусиано за свою команду во всех турнирах этого сезона сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола.