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Жирона хочет подписать победителя чемпионата мира U-20

Испания
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Испанцы начинают планировать летние трансферы

Жирона хочет подписать победителя чемпионата мира U-20

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" начинает искать игроков для трансфера в конце этого сезона.

По информации Фабрицио Романо, испанцы близки к подписанию вингера "Ливерпуля" (Монтевидео) Лусиано Родригеса, победителя последнего чемпионата мира U-20. "Жирона" предлагает уругвайскому клубу за 20-летнего форварда 15 миллионов евро

Лусиано за свою команду во всех турнирах этого сезона сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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