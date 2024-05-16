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Жирона хочет подписать победителя чемпионата мира U-20
Испанцы начинают планировать летние трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" начинает искать игроков для трансфера в конце этого сезона.
По информации Фабрицио Романо, испанцы близки к подписанию вингера "Ливерпуля" (Монтевидео) Лусиано Родригеса, победителя последнего чемпионата мира U-20. "Жирона" предлагает уругвайскому клубу за 20-летнего форварда 15 миллионов евро
Лусиано за свою команду во всех турнирах этого сезона сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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