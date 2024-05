Примера. Альмерия — Барселона 0:2. Футбола не показали, но победили

"Барселона" победила "Альмерию" в матче, который ее болельщики не захотят вспоминать.

Каталонцы не показали свой футбол даже близко. Они играли медленно, предсказуемо, теряли позиции в обороне. Ферран и Педри даже не включились, но еще страннее инертность Левандовского.

Связано ли это со вчерашним скандальным интервью Хави, после которого тренера опять "отправляют в отставку" СМИ? Вероятно, да.

В любом случае, "Альмерия" создала три стопроцентных шанса забить, и если Эмбарба хотя бы в каркас попал, то Лео Баптистао и Чоко Лосано умудрились пробить мимо ворот без сопротивления метров с десяти. Как?!

Даже слабая "Барса" за такое расточительство наказала. В первом тайме Фермин Лопес замкнул идеальный навес от 17-летнего Эктора Форта — это 1:0. Ну, а во второй половине на Фермина точно прострелил уже Роберто — это 2:0.

7 - Three #Barcelona players under 20 have provided an assist in @LaLigaEn this season (4 by Lamine Yamal, 2 by Héctor Fort and 1 by Gavi). No team in Europe's top 5 leagues has seen as many assists from players that age this term (6 from Man. United). Light. pic.twitter.com/OMZQRXfk1Y