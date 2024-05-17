Примера. Яремчук бесполезен на Аноэте, Бетис потерял Иско и очки

Худший вариант для болельщика в Ла Лиге — это матч, где "Реал Сосьедад" быстро забивает гол.

Эта команда очень качественно сушит игру, и так случилось и сегодня. Право сыграть такой футбол баскам дал выдающийся ассист Кубо на Андре Силву уже на 4-й минуте.

После этого они уже не неслись вперед, хотя моменты периодически создавали. Так, вспомнить можно удар Турьентеса издали (потащил Мамардашвили), попытку Барренечеа головой (мимо), выстрел Браиса (опять Мамардашвили).

Benat Turrientes’s great strike is saved by Giorgi Marmardashvili ????????????pic.twitter.com/3tsPBmfzsT — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 16, 2024

А что "Валенсия"? Без травмированного Уго Дуро казалось, что у нее просто нет нападения.

Роман Яремчук забил на 2-й минуте после очевидного офсайда, а затем лишь боролся в центре поля за ничейные мячи, ничего острого.

Единственный реальный шанс спасти матч "Лос Чес" имели уже после ухода украинца с поля — сперва Канос, а затем Альберто Мари пробивали из пределов штрафной, но Ремиро отбил все.

В таблице после победы у "Ла Реала" стало 57 очков, это 6-е место. У "Валенсии" - 48 баллов и 9-я строчка. Ее борьба за место в еврокубках завершена.

36-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Андре Силва, 4

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Траоре, 74), Ле Норман, Пачеко, Тирни (Арамбуру, 83) — Захарян (Браис Мендес, 60), Турьентес, Мерино, Барренечеа (Бекер, 60) — Кубо, Андре Силва (Оярсабаль, 74)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Гайя, 60), Москера, Озкачар, Фулькье — Питер Федерико (Уго Гонсалес, 71), Герра (Канос, 60), Гильямон, Диего Лопес (Амалла, 85) — Яремчук (Альберто Мари, 71), Алмейда

Предупреждение: Гильямон, 29

Ужасный вечер для "Бетиса". Команда потеряла не только два очка, но и Гвидо Родригеса с Иско из-за травм.

Во многом благодаря этому "Лас-Пальмасу" удалось навязать гостям равный футбол. Так-то островитяне в кризисе и проиграли 9 последних матчей.

А что сегодня? У "Бетиса" лучшим на поле был левый бек Абнер, который выполнил два результативных кроссы, причем один из них "замкнул" защитник канарцев Мика Мармоль.

У противоположных ворот "Лас-Пальмас" по обыкновению полагался на Альберто Молейро, и молодой плеймейкер не подвел — забил решающий гол после хитрого паса Луаодиса.

20 year old Alberto Moleiro scores to tie the game up at 2-2 for Las Palmas at home against Real Betis. ⚽️????????



23 year old Enzo Loiodice with a clever pass in behind for the assist. ????????????pic.twitter.com/XbOAipOsso — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 16, 2024

Запомнилось в этом матче и добавленное время — сперва Абде запорол стопроцентный шанс, а затем его "подвиг" повторил Пехиньо.

В таблице после ничьей у "Лас-Пальмаса" стало 38 очков, и он все еще де-юре в зоне риска. У "Бетиса" - 56 баллов и 7-е место.

36-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Бетис" - 2:2

Голы: Суарес, 27, Молейро, 64 — Мармоль, 21 (автогол), Айосе Перес, 49

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Кампанья, 90), Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Луаодис (Муньос, 65), Кириан Родригес — Парк, Молейро, Сандро (Пехиньо, 88) — Мунир (Марк Кардона, 66)

"Бетис": Руи Силва — Руибаль (Бельерин, 46), Сократис, Рияд, Абнер — Гвидо Родригес (Кардосо, 20), Рока (Карвалью, 75) — Форнальс (Родри, 75), Иско (Фекир, 39), Абде — Айосе Перес

Предупреждения: Суарес, 5, Коко, 70 — Руибаль, 26