Примера. Яремчук бесполезен на Аноэте, Бетис потерял Иско и очки

Худший вариант для болельщика в Ла Лиге — это матч, где "Реал Сосьедад" быстро забивает гол.

Эта команда очень качественно сушит игру, и так случилось и сегодня. Право сыграть такой футбол баскам дал выдающийся ассист Кубо на Андре Силву уже на 4-й минуте.

После этого они уже не неслись вперед, хотя моменты периодически создавали. Так, вспомнить можно удар Турьентеса издали (потащил Мамардашвили), попытку Барренечеа головой (мимо), выстрел Браиса (опять Мамардашвили).

А что "Валенсия"? Без травмированного Уго Дуро казалось, что у нее просто нет нападения.

Роман Яремчук забил на 2-й минуте после очевидного офсайда, а затем лишь боролся в центре поля за ничейные мячи, ничего острого.

Единственный реальный шанс спасти матч "Лос Чес" имели уже после ухода украинца с поля — сперва Канос, а затем Альберто Мари пробивали из пределов штрафной, но Ремиро отбил все.

В таблице после победы у "Ла Реала" стало 57 очков, это 6-е место. У "Валенсии" - 48 баллов и 9-я строчка. Ее борьба за место в еврокубках завершена.

36-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Андре Силва, 4

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Траоре, 74), Ле Норман, Пачеко, Тирни (Арамбуру, 83) — Захарян (Браис Мендес, 60), Турьентес, Мерино, Барренечеа (Бекер, 60) — Кубо, Андре Силва (Оярсабаль, 74)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Гайя, 60), Москера, Озкачар, Фулькье — Питер Федерико (Уго Гонсалес, 71), Герра (Канос, 60), Гильямон, Диего Лопес (Амалла, 85) — Яремчук (Альберто Мари, 71), Алмейда

Предупреждение: Гильямон, 29

Ужасный вечер для "Бетиса". Команда потеряла не только два очка, но и Гвидо Родригеса с Иско из-за травм.

Во многом благодаря этому "Лас-Пальмасу" удалось навязать гостям равный футбол. Так-то островитяне в кризисе и проиграли 9 последних матчей.

А что сегодня? У "Бетиса" лучшим на поле был левый бек Абнер, который выполнил два результативных кроссы, причем один из них "замкнул" защитник канарцев Мика Мармоль.

У противоположных ворот "Лас-Пальмас" по обыкновению полагался на Альберто Молейро, и молодой плеймейкер не подвел — забил решающий гол после хитрого паса Луаодиса.

20 year old Alberto Moleiro scores to tie the game up at 2-2 for Las Palmas at home against Real Betis. ⚽️????????



23 year old Enzo Loiodice with a clever pass in behind for the assist. ????????????pic.twitter.com/XbOAipOsso