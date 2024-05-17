Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук восстановился после травмы и сразу сыграл матч Ла Лиги. Оценки украинца
Чем отличился
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 36-го тура Ла Лиги состоялся матч "Реал Сосьедад" - "Валенсия", который закончился победой басков со счетом 1:0.
Украинский форвард "летучих мышей", Роман Яремчук, восстановился после травмы и сыграл 71 минуту. Роман отдал 11 точных пасов из 16-ти в целом, выиграл 3 воздушные дуэли из 10-ти, 7 раз потерял снаряд и дважды заскочил в офсайд. Оценки от WhoScore - 6.0; это один из худших показателей.
Напомним, что этот сезон Яремчук проводит в аренде. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в Ла Лиге и отметился тремя голами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Ярмолюк: У меня три клапана в сердце вместо двух
- Официально: Форвард Динамо возвращается из аренды в Колумбии
- Тайсон Фьюри: Усика напугало то, что я не смотрел в его глаза
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО