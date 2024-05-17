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Яремчук восстановился после травмы и сразу сыграл матч Ла Лиги. Оценки украинца

Испания
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Яремчук восстановился после травмы и сразу сыграл матч Ла Лиги. Оценки украинца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 36-го тура Ла Лиги состоялся матч "Реал Сосьедад" - "Валенсия", который закончился победой басков со счетом 1:0.

Украинский форвард "летучих мышей", Роман Яремчук, восстановился после травмы и сыграл 71 минуту. Роман отдал 11 точных пасов из 16-ти в целом, выиграл 3 воздушные дуэли из 10-ти, 7 раз потерял снаряд и дважды заскочил в офсайд. Оценки от WhoScore - 6.0; это один из худших показателей.

Напомним, что этот сезон Яремчук проводит в аренде. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в Ла Лиге и отметился тремя голами.

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Источник:
Сайт ЮА Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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