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Мадридский Атлетико проявляет интерес к скандальному хавбеку МЮ

Испания

Об этом сообщает Daily Star

Мадридский Атлетико проявляет интерес к скандальному хавбеку МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Мейсон Гринвуд проводит великолепный сезон в аренде в "Хетафе", где команда занимает 10-е место в Ла Лиге. На счету англичанина 10 голов и 6 передач в 34 матчах за испанский клуб, который стремится оформить с ним соглашение на постоянной основе. Впрочем, есть команды, которые также заинтересованы в услугах хавбека.

"Атлетико" Мадрид, который в очередной раз завершит сезон в топ-4, также проявляет интерес к Мейсону Гринвуду. Диего Симеоне хочет усилить атакующую линию, учитывая нестабильные выступления других вингеров как Самуэля Лино или Мемфиса Депая.

Добавим, что по данным transfermarkt, стоимость Мейсона Гринвуда составляет 15 млн евро.

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Атлетико (Мадрид) Хетафе Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Daily Star
Опубликовал: Александр Гресь
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