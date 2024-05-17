Незасчитанный гол Яремчука. Реал Сосьедад - Валенсия 1:0. Видео голов и обзор матча

"Валенсия" потерпела минимальное поражение в выездном матче 36-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" - 0:1.

Уже на второй минуте встречи голом в ворота хозяев отличился украинец Роман Яремчук, но гол нападающего "летучих мышей" не был засчитан из-за офсайда. Всего Роман провёл на поле 70 минут, после чего был заменён.

Победу баскам принёс быстрый гол Андре Силвы на третьей минуте.

В турнирной таблице чемпионате "Сосьедад" обогнал находившийся на 6-й строчке "Бетис", а "Валенсия" потеряла хотя бы теоретические шансы закончить сезон в зоне еврокубков.

36-й тур Примеры.

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Андре Силва 3