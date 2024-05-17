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Незасчитанный гол Яремчука. Реал Сосьедад - Валенсия 1:0. Видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад - Валенсия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.05.2024⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" потерпела минимальное поражение в выездном матче 36-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" - 0:1.
Уже на второй минуте встречи голом в ворота хозяев отличился украинец Роман Яремчук, но гол нападающего "летучих мышей" не был засчитан из-за офсайда. Всего Роман провёл на поле 70 минут, после чего был заменён.
Победу баскам принёс быстрый гол Андре Силвы на третьей минуте.
В турнирной таблице чемпионате "Сосьедад" обогнал находившийся на 6-й строчке "Бетис", а "Валенсия" потеряла хотя бы теоретические шансы закончить сезон в зоне еврокубков.
36-й тур Примеры.
Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 1:0
Гол: Андре Силва 3
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