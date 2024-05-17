Хави: Я вижу что Фирмин достаточно зрелый чтобы конкурировать за место в составе

После матча "Альмерия" - "Барселона" 0:2, в котором Фирмин отметился дублем, главный тренер каталонцев Хави прокомментировал игру хавбека:

"Я вижу, что Фермин Лопес готов и достаточно зрелый, чтобы конкурировать".

"Думаю, он может быть здесь в течение нескольких лет, он может быть ключевым игроком "Барсы" в течение длительного времени", - цитирует Fibrizio Romano.