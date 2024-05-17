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Хави: Я вижу что Фирмин достаточно зрелый чтобы конкурировать за место в составе
Слова главного тренера Барселоны о воспитаннике
Tribuna.com
После матча "Альмерия" - "Барселона" 0:2, в котором Фирмин отметился дублем, главный тренер каталонцев Хави прокомментировал игру хавбека:
"Я вижу, что Фермин Лопес готов и достаточно зрелый, чтобы конкурировать".
"Думаю, он может быть здесь в течение нескольких лет, он может быть ключевым игроком "Барсы" в течение длительного времени", - цитирует Fibrizio Romano.
Фирмин в нынешнем сезоне провел 29 матчей и забил 7 мячей в рамках Ла Лиги.
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Источник:Твиттер-акаунт Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Мартыник
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