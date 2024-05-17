Хави: Барселона приблизилась к задаче-минимум - финишировать второй в Ла Лиге

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победный матч с "Альмерией" (2:0) в рамках 36-го тура чемпионата Испании.

"У соперника были явные моменты: штанга после удара Эмбарбы и ещё два других эпизода. Нам не хватало напористости, хотя мы чувствовали себя комфортно. Мы могли забить второй гол раньше.

Но это была убедительная победа, которая приближает нас к задаче-минимум - финишировать на втором месте.

Мы хотим бороться и выигрывать трофеи. У меня очень хорошая и целеустремленная команда. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки", - цитирует Хави Marca.