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Хави: Барселона приблизилась к задаче-минимум - финишировать второй в Ла Лиге
Она почти выполнена
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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победный матч с "Альмерией" (2:0) в рамках 36-го тура чемпионата Испании.
"У соперника были явные моменты: штанга после удара Эмбарбы и ещё два других эпизода. Нам не хватало напористости, хотя мы чувствовали себя комфортно. Мы могли забить второй гол раньше.
Но это была убедительная победа, которая приближает нас к задаче-минимум - финишировать на втором месте.
Мы хотим бороться и выигрывать трофеи. У меня очень хорошая и целеустремленная команда. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки", - цитирует Хави Marca.
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