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Тер Штеген вышел на второе место среди вратарей по матчам за Барселону

Испания

Сможет ли обогнать рекордсмена?

Тер Штеген вышел на второе место среди вратарей по матчам за Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

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16 мая "Барселона" одержала победу над "Альмерией" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Для голкипера Марка-Андре тер Штегена этот поединком стал 411-м в составе "сине-гранатовых". Таким образом, немец вышел на чистое второе место по количеству сыгранных матчей за клуб среди вратарей, обойдя Андони Субисаррету (410).

Рекорд по этому показателю принадлежит Виктору Вальдесу - на счету испанского стража ворот 535 официальных игр за "Барселону".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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