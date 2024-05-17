Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тер Штеген вышел на второе место среди вратарей по матчам за Барселону
Сможет ли обогнать рекордсмена?
Getty Images/Global Images Ukraine
16 мая "Барселона" одержала победу над "Альмерией" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Для голкипера Марка-Андре тер Штегена этот поединком стал 411-м в составе "сине-гранатовых". Таким образом, немец вышел на чистое второе место по количеству сыгранных матчей за клуб среди вратарей, обойдя Андони Субисаррету (410).
Рекорд по этому показателю принадлежит Виктору Вальдесу - на счету испанского стража ворот 535 официальных игр за "Барселону".
2 - Marc André ter Stegen ???????? has equalled Andoni Zubizarreta as the second @FCBarcelona ???????? goalkeeper with the most official games in history (410), and only behind Víctor Valdés (535). Legend. pic.twitter.com/0JPUgdevxi— OptaJose (@OptaJose) May 16, 2024
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Ярмолюк: У меня три клапана в сердце вместо двух
- Официально: Форвард Динамо возвращается из аренды в Колумбии
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО