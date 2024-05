Тер Штеген вышел на второе место среди вратарей по матчам за Барселону

16 мая "Барселона" одержала победу над "Альмерией" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Для голкипера Марка-Андре тер Штегена этот поединком стал 411-м в составе "сине-гранатовых". Таким образом, немец вышел на чистое второе место по количеству сыгранных матчей за клуб среди вратарей, обойдя Андони Субисаррету (410).

Рекорд по этому показателю принадлежит Виктору Вальдесу - на счету испанского стража ворот 535 официальных игр за "Барселону".

