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Новый поворот. Лапорта может уволить Хави из Барселоны уже в ближайшие дни - известна причина

Испания
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Новый поворот. Лапорта может уволить Хави из Барселоны уже в ближайшие дни - известна причина

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хави Эрнандес с высокой долей вероятностью не останется на должности главного тренера "Барселоны" в сезоне-2024/25, сообщает RAC1.

По информации источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта решил уволить специалиста уже в ближайшие дни.

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Причиной такого решения стало разочарование Лапортой последним заявлением Хави перед матчем Ла Лиги с "Альмерией" (2:0) о том, что в следующем сезоне ему будет очень сложно конкурировать с мадридским "Реалом" в Ла Лиге и с другими европейскими грандами в Лиге чемпионов из-за финансового положения клуба.

Напомним, ранее Хави заявил о намерении продолжить работу в "Барселоне", изменив своё решение об уходе по завершении текущего сезона.

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Жоан Лапорта Барселона Хави
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Источник:
RAC1
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
17.05.2024 в 13:03
У Лапортуса на почве алкоголизма (а шо ему ещё терять, кроме здоровья) раздвоение личности. То он с чави в дёсны целуется, то он его выгоняет.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
17.05.2024 в 13:03
У Лапортуса на почве алкоголизма (а шо ему ещё терять, кроме здоровья) раздвоение личности. То он с чави в дёсны целуется, то он его выгоняет.
Ответить
0
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