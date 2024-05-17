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Новый поворот. Лапорта может уволить Хави из Барселоны уже в ближайшие дни - известна причина
Качели продолжаются
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хави Эрнандес с высокой долей вероятностью не останется на должности главного тренера "Барселоны" в сезоне-2024/25, сообщает RAC1.
По информации источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта решил уволить специалиста уже в ближайшие дни.
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Причиной такого решения стало разочарование Лапортой последним заявлением Хави перед матчем Ла Лиги с "Альмерией" (2:0) о том, что в следующем сезоне ему будет очень сложно конкурировать с мадридским "Реалом" в Ла Лиге и с другими европейскими грандами в Лиге чемпионов из-за финансового положения клуба.
Напомним, ранее Хави заявил о намерении продолжить работу в "Барселоне", изменив своё решение об уходе по завершении текущего сезона.
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