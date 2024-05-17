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Иманоль Альгуасиль планирует остаться в Сан-Себастьяне

Испания

Команда демонстрирует хорошую игру под его руководством

Иманоль Альгуасиль планирует остаться в Сан-Себастьяне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Сосьедад" этот сезон проводит чуть менее ярко, как это было в прошлом году, поскольку баски тогда смогли финишировать в топ-4, что позволило им попасть в Лигу чемпионов впервые за десять лет. Подопечные Иманоля Альгуасиля смогли себя прекрасно проявить в еврокубковом турнире, сначала выиграв группу, где они играли с "Интером", "Бенфикой" и "Зальцбургом". Уже в 1/8 финала "Реал Сосьедад" дважды уступил "ПСЖ" и покинул Лигу чемпионов. Кроме того, "бело-синие" сейчас занимают шестое место в Ла Лиге, что дает им возможность сыграть в еврокубках на следующий сезон.

Одним из создателей таких хороших результатов команды является тренер Иманоль Альгуасиль, которого также сватают в другие клубы Европы. Впрочем, баск был удивлен, когда его спросили, не чувствует ли он усталости после еще одного тяжелого сезона и не видит ли он, что его цикл в Сан-Себастьяне подходит к концу.

"Совсем нет. Как? Сейчас? Когда придут плохие результаты, меня уволят или вы меня уволите (смеется). Если мы только что вошли в историю, то не сейчас, я стремлюсь к шестому месту. Это дает мне много сил, которых у меня уже было, но это дает мне плюс", - цитирует Иманоля Альгуасиля Mundo Deportivo.

Добавим, что "Реал Сосьедад" в последних двух турах будет играть против "Бетиса" (выезд) и мадридского "Атлетика" (дома).

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Иманоль Альгуасиль
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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