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Барселона выиграла 69 из 100 матчей в Ла Лиге во главе с Хави. Чаще побеждали только Гвардиола и Энрике
Превзошёл легендарных нидерландцев
Getty Images/Global Images Ukraine
16 мая "Барселона" обыграла на выезде "Альмерию" (2:0) в матче Ла Лиги.
Этот поединок стал 100-м для Хави на должности наставника каталонского клуба в чемпионате Испании. За этот период "сине-гранатовые" во главе с Эрнандесом одержали 69 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
Больше побед в первых 100 играх в рамках Ла Лиги одержали лишь Хосеп Гвардиола (79) и Луис Энрике (75).
Статистика остальных тренеров, достигших этой отметки во главе "Барселоны":
1. Хосеп Гвардиола: 79 побед, 14 ничьих, 7 поражений.
2. Луис Энрике: 75 побед, 14 ничьих, 11 поражений.
3. Хави: 69 побед, 16 ничьих и 15 поражений.
4. Йохан Кройф: 64 победы, 20 ничьих, 16 поражений.
5. Франк Райкард: 63 победы, 22 ничьи, 15 поражений.
6. Фердинанд Даучик: 60 побед, 14 ничьих и 26 поражений.
7. Луи ван Гал: 58 побед, 17 ничьих и 25 поражений.
8. Ринус Михелс: 55 побед, 27 ничьих и 18 поражений.
9. Терри Венейблс: 53 победы, 33 ничьи и 12 поражений.
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