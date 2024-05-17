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Барселона выиграла 69 из 100 матчей в Ла Лиге во главе с Хави. Чаще побеждали только Гвардиола и Энрике

Испания
Обновлено

Превзошёл легендарных нидерландцев

Барселона выиграла 69 из 100 матчей в Ла Лиге во главе с Хави. Чаще побеждали только Гвардиола и Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

16 мая "Барселона" обыграла на выезде "Альмерию" (2:0) в матче Ла Лиги.

Этот поединок стал 100-м для Хави на должности наставника каталонского клуба в чемпионате Испании. За этот период "сине-гранатовые" во главе с Эрнандесом одержали 69 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

Больше побед в первых 100 играх в рамках Ла Лиги одержали лишь Хосеп Гвардиола (79) и Луис Энрике (75).

Статистика остальных тренеров, достигших этой отметки во главе "Барселоны":

1. Хосеп Гвардиола: 79 побед, 14 ничьих, 7 поражений.
2. Луис Энрике: 75 побед, 14 ничьих, 11 поражений.
3. Хави: 69 побед, 16 ничьих и 15 поражений.
4. Йохан Кройф: 64 победы, 20 ничьих, 16 поражений.
5. Франк Райкард: 63 победы, 22 ничьи, 15 поражений.
6. Фердинанд Даучик: 60 побед, 14 ничьих и 26 поражений.
7. Луи ван Гал: 58 побед, 17 ничьих и 25 поражений.
8. Ринус Михелс: 55 побед, 27 ничьих и 18 поражений.
9. Терри Венейблс: 53 победы, 33 ничьи и 12 поражений.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.05.2024 в 12:28
Ну якщо порівнювати якого рівня футболісти грали при Гвардіолі та Енріке то показник НОРМАЛЬНИЙ! Щоб зрозуміти це варто визначити десятку кращих футболістів, що грали у командах цих трьох коучів З теперішньої команди потрапити в неї могли лише тер Штеген та Бускетс, що грав минулого сезону... Бо Мессі, Іньєста, Неймар, той же Хаві на голову вище тих хто зараз в Барсі!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
17.05.2024 в 12:28
Ну якщо порівнювати якого рівня футболісти грали при Гвардіолі та Енріке то показник НОРМАЛЬНИЙ! Щоб зрозуміти це варто визначити десятку кращих футболістів, що грали у командах цих трьох коучів З теперішньої команди потрапити в неї могли лише тер Штеген та Бускетс, що грав минулого сезону... Бо Мессі, Іньєста, Неймар, той же Хаві на голову вище тих хто зараз в Барсі!
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0
1
Dr. House (Поділля)
17.05.2024 в 12:58
Не скажу, що вони на голову вищі Ламаля, Гаві, Педрі. Такі ж самі по зросту
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Dr. House (Поділля)
17.05.2024 в 12:17
69% перемог! І якого біса до Хаві причепилися?. Який склад і скільки бабок було в Лисого шарлатана та ЛЕ, а скільки в Хавчика?. В Хавчика лише важелі одні. І за те, що ФКБ не здобуло жодного трофею, Лапорта Хавчику руки має цілувати! Тим самим Хаві заощадив 40 млн для Барси, які мали йти на преміальні
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