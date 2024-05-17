Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Уверен, что останусь тренировать Барсу в следующем сезоне
Наставник сказал, что уже строит планы с руководством на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес объяснил своё заявление о тяжёлом финансовом положении клуба перед матчем с "Альмерией" (2:0).
Ранее
"Они (руководство - прим.) мне ничего не сказали. Отношения не изменились, всё нормально. Я сказал то, что думаю. Мы боремся за все титулы, у меня есть амбиции, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.
Я полностью уверен, что буду тренером "Барсы" в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма. Это то, что я передаю президенту (Лапорте - прим.) и Деку. Мы сними уже строим планы на следующий сезон", - передаёт слова Хави Marca.
Популярное сейчас
- Стал известен арбитр, которого задержали работники ТЦК в Одессе
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Мудрик завершил клубный сезон, Барселона отрывается от Жироны, а Бавария хочет оставить Тухеля. Главные новости за 16 мая
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО