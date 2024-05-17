Хави: Уверен, что останусь тренировать Барсу в следующем сезоне

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес объяснил своё заявление о тяжёлом финансовом положении клуба перед матчем с "Альмерией" (2:0).

Ранее стало известно , что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта остался глубоко разочарован этим высказыванием Хави, и решил уволить специалиста уже в ближайшие дни.

"Они (руководство - прим.) мне ничего не сказали. Отношения не изменились, всё нормально. Я сказал то, что думаю. Мы боремся за все титулы, у меня есть амбиции, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

Я полностью уверен, что буду тренером "Барсы" в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма. Это то, что я передаю президенту (Лапорте - прим.) и Деку. Мы сними уже строим планы на следующий сезон", - передаёт слова Хави Marca.