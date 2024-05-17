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Хави: Уверен, что останусь тренировать Барсу в следующем сезоне

Испания

Наставник сказал, что уже строит планы с руководством на будущее

Хави: Уверен, что останусь тренировать Барсу в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес объяснил своё заявление о тяжёлом финансовом положении клуба перед матчем с "Альмерией" (2:0).

Ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта остался глубоко разочарован этим высказыванием Хави, и решил уволить специалиста уже в ближайшие дни.

"Они (руководство - прим.) мне ничего не сказали. Отношения не изменились, всё нормально. Я сказал то, что думаю. Мы боремся за все титулы, у меня есть амбиции, но ситуация непростая, и реальность от этого не меняется.

Я полностью уверен, что буду тренером "Барсы" в следующем сезоне. Для меня честь оставаться в этом клубе. Я спокоен и полон энтузиазма. Это то, что я передаю президенту (Лапорте - прим.) и Деку. Мы сними уже строим планы на следующий сезон", - передаёт слова Хави Marca.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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