Реал готовит новые контракты для Крооса и Модрича - Marca

Мадридский "Реал" готов продолжить сотрудничество с двумя ветеранами клуба - Тони Кроосом и Лукой Модричем.

Согласно информации Marca, руководство "сливочных" предложит полузащитникам продлить действующие контракты ещё на один год.

Ранее источники в издании сообщали о том, что дальнейшая судьба Модрича зависит от окончательного решения Крооса. Если немец уйдёт, то у Луки появиться шанс остаться. В противном случае 38-летний хорват покинет команду.

На счету Модрича два гола и восемь ассистов в 43 матчах в нынешнем сезоне. Кроос, в то же время, отметился одним забитым мячом и восемью результативными передачами в 45 поединках.