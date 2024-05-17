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Реал готовит новые контракты для Крооса и Модрича - Marca
Легендарная связка всё ещё не сдаёт оборотов
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" готов продолжить сотрудничество с двумя ветеранами клуба - Тони Кроосом и Лукой Модричем.
Согласно информации Marca, руководство "сливочных" предложит полузащитникам продлить действующие контракты ещё на один год.
Ранее источники в издании сообщали о том, что дальнейшая судьба Модрича зависит от окончательного решения Крооса. Если немец уйдёт, то у Луки появиться шанс остаться. В противном случае 38-летний хорват покинет команду.
На счету Модрича два гола и восемь ассистов в 43 матчах в нынешнем сезоне. Кроос, в то же время, отметился одним забитым мячом и восемью результативными передачами в 45 поединках.
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