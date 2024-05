Открытия и разочарования Ла Лиги: деградация в Севилье, чудо-адаптация Довбика, Барса в обеих номинациях

Важно: в рейтинги не включены футболисты старше 33 лет, потому что это нечестно.

Также сюда не вошли те, кто пропустил большую половину сезона из-за травм, потому что еще более несправедливо.

Ценники футболистов взяты на профильном Transfermarkt.

ТОП-7 открытий

7. Саму

Клуб: "Алавес" (принадлежит "Атлетико")

Возраст: 20 лет

Ла Лига: 1860 минут, 8 голов, 1 ассист

Цена в течение последних 2 сезонов: 0,05 млн ==> 40 млн

Вообще полное имя Саму Омородион. Родители-нигерийцы перешли Сахару, и парень родился африканском эксклаве — Мелилье.

На старте сезона Саму блеснул за "Гранаду" в матче против "Атлетико", и "Матрасники" немедленно его выкупили за 6 млн, а затем отдали в аренду в "Алавес", где абсолютный дебютант элиты забил 7 голов.

Высокий (193 см) и мощный настолько, что напоминает молодого Ромелу Лукаку. Бьет с обеих ног, по скорости в ТОП-10 Ла Лиги (35,5 км/час), уверен в воздухе. Минусы - пока (?) хромает реализация и есть проблемы с дисциплиной за пределами поля. Последние настораживают Симеоне, поэтому может быть еще одна аренда или даже продажа.

Samu Omorodion’s first season in La Liga has been impressive especially for a 19 years old. ????????????????????



13 Games (629 minutes)????️

5 Goals ⚽️pic.twitter.com/AzKvojD39w — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 1, 2023

6. Артем Довбик

Клуб: "Жирона"

Возраст: 26 лет

Ла Лига: 2437 минут, 20 голов, 7 ассистов

Цена в течение последних 2 сезонов: 5 млн ==> 30 млн

Единственный "взрослый" в этом списке и первый нападающий после Бурака Йилмаза, кто перешел из слабой европейской лиги в сильную, чтобы ею рулить.

Здесь слова излишни - вы сами видите. Артем финтит, замыкает подачи, выполняет ассисты. То есть, он не просто наконечник, но и интересный игрок на уровне Ла Лиги - одного из лучших чемпионатов мира. Это трудно вообразить, учитывая его старт в Молдове и Дании.

Конечно, некоторая техническая корявость присутствует, и серия из 9 матчей без голов была, однако это все вторично по сравнению с лучшим xG Ла Лиги - 20,71. У Артема врожденное чувство гола, такому не научит ни один тренер.

⚽️ ¡Cómo está la pelea por el Pichichi!



1⃣ Dovbyk - 20 goles

2⃣ Sorloth - 19 goles

3⃣ Bellingham - 19 goles

4⃣ Lewandowski - 17 goles

5⃣ Griezmann - 16 goles



???? ¿Quién será el máximo goleador de LALIGA?



#⃣ #TodoPasaEnTuBar pic.twitter.com/lkfBEAFkbK — Bar TV (@bar_tv) May 17, 2024

5. Савиньо

Клуб: "Жирона" (принадлежит "Труа")

Возраст: 20 лет

Ла Лига: 2879 минут, 8 голов, 9 ассистов

Цена в течение последних 2 сезонов: 6 млн ==> 40 млн

"Самый сильный игрок, которого он когда-либо тренировал" по версии Мичела Санчеса.

У Савиньо седьмая лучшая скорость (35 км/ч), он среди топ-ассистентов (9 голевых) и топ-дриблеров (2,7) Ла Лиги. Цифры похожи на те, что у Нико Уильямса, но бразилец чаще играет на себя. Эдакий фристайлер.

Минусы? Савиньо провалил едва ли не все большие матчи. С "Реалом" - ужас, с "Барсой" - один ассист на 95-й минуте; лишь "Атлетико" получилось забить. Ну, и ещё видится, что ему, левше, комфортнее справа, и слева он играет лишь из-за симпатии Мичела к Цыганкову. В "Жироне" Савиньо лишь в аренде, так что это может быть ненадолго.

Savio has been magical this season for Girona ????????????pic.twitter.com/9aOGiSEw9U — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 10, 2024

4. Нико Уильямс

Клуб: "Атлетик"

Возраст: 21 год

Ла Лига: 2118 минут, 4 гола, 10 ассистов

Цена в течение последних 2 сезонов: 12 млн ==> 50 млн

В Бильбао давно ходили слухи, что младший Уильямс затмит старшего. Что ж, вот оно и произошло.

Кому интересна история их семьи - она здесь. В этом сезоне Иньяки и Нико привели "Атлетик" к первой победе в Кубке короля с 1984 года, когда Марадона устроил памятную драку. "Мальорка" упиралась, как могла, но финты Нико - другой уровень.

Уильямс-младший - лучший дриблер Ла Лиги (2,8 за 90 минут) и один из лучших ассистентов (10). Учитывая позицию - левый вингер - это такой Винисиус на минималках. Ему надо еще подтянуть удары по воротам, как когда-то Жуниор, но уже текущая версия Нико переросла Бильбао.

¿En qué mundo Kvaratskhelia vale el doble que Nico Williams? En ninguno.



Probablemente Nico sea el mejor extremo en relación calidad/precio que puedes encontrar en Europa. 21 añitos.pic.twitter.com/3MIXOpF44n — Xavismo (@xavismoreal) May 16, 2024

3. Пау Кубарси

Клуб: "Барселона"

Возраст: 17 лет

Ла Лига: 1411 минут

Цена в течение последних 2 сезонов: 0,05 млн ==> 25 млн

Этот воспитанник Ла Масии не спас сезон для "Барселоны", но его попытка была наиболее значимой.

Пау дебютировал в Ла Лиге 21 января, и в 15 матчах, когда он выходил в старте, "Барса" пропустила 14 голов, 9 раз сыграв "на ноль". При этом в 21 матче без Кубарси у каталонцев 29 пропущенных и лишь 7 "сухарей". Чувствуете разницу?

Очевидно, этот кантерано - главный талант оборонительного плана во всей Ла Лиге. В нем сочетается дар отбирать, как у Пуйоля, и первый пас, как у Пике. Из минусов - лишь непонимание алгоритмов соцсетей. Ну, наставил лайков Лане Роудс - так зачем стирать? Поздно уже.

Pau Cubarsí's passing is next level ????#UCL pic.twitter.com/hxfOVMobtn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024

2. Алекс Баэна

Клуб: "Вильярреал"

Возраст: 22 года

Ла Лига: 2536 минут, 2 гола, 13 ассистов

Цена в течение последних 2 сезонов: 10 млн ==> 25 млн

Неожиданно лучший ассистент Ла Лиги, продолжающий традиции выдающихся испанских плеймейкеров - Давида Сильвы, Хуана Маты, Гаиски Мендьеты и др.

13 голевых и 2,5 паса под удар за матч - лучшие показатели в Испании. Главный бенефициар видения Баэны - Александр Серлот, который с его помощью борется за Пичичи. Между тем сам Алекс должен благодарить за прогресс Марселино, который первым нашел ему применение.

Баэна играет левого хава в обороне, но с мячом "Вильярреал" перестраивается в 4-3-3, где Алекс дирижирует нападающими, ищет решения. Это очень старомодно, да. Портит впечатление только гадкая история с Вальверде - до сих пор хочется верить, что это неправда.

The connection that Alexander Sorloth and Alex Baena have with each other is truly special to watch. ????????????????????pic.twitter.com/NcwAnQ4vuN — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 30, 2024

1. Ламин Ямаль

Клуб: "Барселона"

Возраст: 16 лет

Ла Лига: 2048 минут, 5 голов, 4 ассиста

Цена в течение последних 2 сезонов: 0,05 млн ==> 75 млн

Вы скажете - эй, Нико и Савиньо отдали и забили больше, но, господа, Ямалю 16 лет. Его вообще не должно быть в Ла Лиге - его сверстники учат наизусть отрывок из "Миколи Джері".

Тем временем Ламин стремительно набирает среди взрослых. Если за первую половину сезона он оформил 2+2 в Ла Лиге, то дальше - 4+3 и заработал пенальти. У него лучший дриблинг в "Барселоне" (1,8), он выиграл для команды как минимум 4 матча и претендует на самый красивый гол сезона.

Когда вы видели такое от 16-летнего? Да что там - видели ли вы такое от 16-летнего вообще? Ясно, травмы и ночная жизнь могут не оставить от мальчишки живого места, но мы здесь не о будущем - мы о сезоне-2023/24, и в нем Ямаль играл скандально хорошо.

Lamine Yamal qui inscrit un but magnifique contre Mallorca pic.twitter.com/kNJxOdCOu8 — ????????????_???????????????? (@Msn_sis0) April 28, 2024

Также достойны внимания: Альберто Молейро ("Лас-Пальмас"), Филипп Йоргенсен ("Вильярреал"), Фермин Лопес ("Барселона"), Брайан Сарагоса ("Гранада"/"Бавария"), Беньят Прадос ("Атлетик").

ТОП-7 разочарований

7. Мемфис Депай

Клуб: "Атлетико"

Возраст: 30 лет

Ла Лига: 861 минута, 5 голов, 1 ассист

Цена в течение последних 2 сезонов: 35 млн ==> 12 млн

Полный провал многолетнего лидера сборной Нидерландов.

На старте забил крутой гол; был у него зимой качественный отрезок, но все очень скомканно, без продолжения. Даже Альваро Мората провел более цельный сезон и забил втрое больше мячей - о чем тогда говорить?

По сути, провал в "Атлетико" подытожил карьеру Депая. Стоит ему перейти в большой клуб, как вся прыть куда-то девается. Только в скромном "Лионе", где он был царь и бог, Мемфис делал погоду. "Одним из" он быть не умеет, конкуренции не выдерживает, и в 30 лет учиться уже поздно. Пора ехать из Европы.

????| ???????????????????????????????? ????????????????:



‼️???????? Memphis Depay is at the top of Besiktas list of striking targets for the summer ???????? ????



✅ @Atletico_MD pic.twitter.com/x1XZS2MAIW — Atlético Madrid News (@atleticomnews) May 17, 2024

6. Андре Силва

Клуб: "Реал Сосьедад" (принадлежит "РБ Лейпциг")

Возраст: 28 лет

Ла Лига: 721 минута, 3 гола

Цена в течение последних 2 сезонов: 32 млн ==> 7,5 млн

А что с ним случилось? В позапрошлом сезоне Силва забил 11 голов, далее 4, теперь вот 3. А какой был нападающий когда-то давно в "Айнтрахте", а?

"Ла Реал" надеялся, что тот, "настоящий" Силва возродится, и взял его, чтоб компенсировать уход Серлота. Это решение себя не оправдало даже на 1%. Силва потерялся настолько, что насобирал лишь 2,67 xG. Вингер Оярсабаль, вынужденно закрывавший позицию в центре, имеет xG 9,2.

По сути, Андре даже не играл, а лишь имитировал футбол на "Аноэте". Все в клубе невероятно рады, что это лишь аренда, а не полноценная сделка.

André Silva 10/02/2024



Este equipo es un bucle sin salida de desgracias. pic.twitter.com/feOwx205ih — Lon (@PutoIon) February 10, 2024

5. Набиль Фекир

Клуб: "Бетис"

Возраст: 30 лет

Ла Лига: 960 минут, 1 гол, 2 ассиста

Цена в течение последних 2 сезонов: 40 млн ==> 12 млн

Жаль Фекира, но от второго разрыва связок он уже не оправился. У Ярмолы это получилось лучше.

И не сказать, что времени было мало. Набиль впервые вышел 6 октября, Мануэль Пеллегрини очень терпеливо давал ему минуты. А что француз? Без голов, без ассистов - и хуже всего, что без движения. Да и куда бегать с таким очевидным лишним весом?

В конце концов, "Бетис" не подкосила эта потеря - сезон для него спас Иско. Ну, а подзабытому, побитому жизнью Фекиру больше нечего дать Испании. Пора смотреть на Восток - там стоячий маэстро сможет развлекать шейхов хоть до 40 лет.

????????| Annoyed by the big salary of 30-year-old Nabil Fekir, the leaders of Real Bétis are increasingly considering parting ways with the former Lyon player this summer.



Two scenarios are currently being considered for the future of French, which will end its contract in June… pic.twitter.com/WbYUcBILcx — CentreGoals. (@centregoals) May 9, 2024

4. Эрик Ламела

Клуб: "Севилья"

Возраст: 32 года

Ла Лига: 459 минут, 2 гола

Цена в течение последних 2 сезонов: 16 млн ==> 3 млн

Ламелу тоже съедают травмы - только не одна большая, а много мелких. Ко всему, парализованный брат, куча разных невезений.

Он отдал последнее в прошлой Лиге Европы, которую очень хотел выиграть, ведь раньше не имел ни одного трофея в карьере. И вот когда выиграл - как отрезало. Потерял к игре весь интерес.

Только на самом старте сезона, когда Мендилибар еще пытался оттолкнуться от триумфа в ЛЕ, Ламела забил дважды. Далее - апатия с перерывами на лечение. 5 мая он впервые за 5 месяцев вышел в старте "Севильи" и, ясно, ничего не показал. Как и Фекиру с Депаем, здесь пора в более слабую лигу.

????Último momento

Antes los rumores del regreso de Eric Lamela, el Inter de Porto Alegre acelera y lo contrata.

Será presentado junto a todos los jugadores que estuvieron en el radar de River Plate. pic.twitter.com/Qwzf1R12hj — VOCA PUEBLO (@BPueblo) January 5, 2024

3. Ферран Торрес

Клуб: "Барселона"

Возраст: 24 года

Ла Лига: 1175 минут, 7 голов, 2 ассиста

Цена в течение последних 2 сезонов: 45 млн ==> 35 млн

Неплохой был первый круг у Феррана с тремя голами в ЛЧ, но что дальше? Последнее взятие ворот во всех турнирах - 21 января.

Травма подкосила, конечно, но прежде всего Торрес не может найти себя в "Барсе". Он не имеет голевого чутья и реализации, чтобы играть центрфорварда, но и не достаточно хорошо водится, чтобы быть вингером. 1,4 удара за матч - это вдвое меньше, чем у Левандовского; 0,4 финта - это в 4,5 раза меньше, как у Ямаля (1,8).

Ко всему еще и дочь Луиса Энрике его покинула и замутила с Робеном Ле Норманом - ну феерически неудачный получается год.

You cry about Werner , You cry about Nunez when you have Ferran Torres



91 Big Chances Missed in a calendar year , just the opposite of Messi's record???????? pic.twitter.com/AN4OFbc5QE — st.Cheda✝️???? (@GreatCheda) January 11, 2023

2. Сусо

Клуб: "Севилья"

Возраст: 30 лет

Ла Лига: 1516 минут, 1 гол, 4 ассиста

Цена в течение последних 2 сезонов: 10 млн ==> 5 млн

Ага, уже второй из "Севильи". Если Ламела - это про убогие фланги нападения "Нервиона", то Сусо - про интеллектуальный тупик в полузащите.

Агуме, Сумаре, Соу вытаптывают центр поля, а дальше? Сусо, который должен был бы на это ответить, отдает лишь 25 пасов за матч - критически мало для игрока, отвечающего за позицию легендарного Эвера Банеги. Ассистов тоже мало - всего 4; это меньше, чем у Цыганкова или Ямаля; что уж говорить о "десятке". Даже фирменный удар с левой перестал проходить.

Как следствие - нет игры у "Севильи". Защитники есть, центрфорварды есть, а связать некому. На новый сезон такого Сусо оставлять нет смысла.

Saudi Arabian side Al Shabab have contacted Suso Fernandez from Sevilla in the last few hours as they hope to sign him. ✍️????????



A transfer fee has not been agreed upon or discussed yet between both clubs.????



[@MatteMoretto , @DiMarzio] pic.twitter.com/aRib7n6MPY — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 20, 2024

1. Жоау Феликс

Клуб: "Барселона" (принадлежит "Атлетико")

Возраст: 24 года

Ла Лига: 1488 минут, 7 голов, 3 ассиста

Цена в течение последних 2 сезонов: 70 млн ==> 30 млн

А помните, как Феликс едва не плакал, когда его отпустили из ненавистного "Атлетико" в обожаемую "Барселону"? Как начал с серии голов и ассистов, и никто не сомневался, что они созданы друг для друга?

То, что было дальше, однако, заставило взглянуть на Жоау под другим углом. Да, он большой талант. Он умеет и может столько всего, что на симуляторе претендовал бы на все возможные награды. Почему не претендует? Потому что чихать хотел на команду.

В этом сезоне он блестяще отбегал матчи против "Атлетико" и "Порту", которые были важны ему лично, а уже в следующих играх без интереса слонялся по полю. На все плевать - на "Барсу", ее будущее, судьбу Хави; только "я", "я", "я", "я". Абсолютное, стопроцентное разочарование. Иметь такой такой талант и так им распоряжаться - преступление перед футболом.

Также достойны внимания: Дани Себальос ("Реал Мадрид"), Икер Муньяин ("Атлетик"), Ориоль Ромеу ("Барселона"), Вильям Карвалью ("Бетис"), Карл Старфельт ("Сельта").