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Навас: Мне никогда не звонили из клуба, чтобы продлить контракт. Даже ни одного. Ноль звонков

Испания
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Капитан Севильи покинет команду летом

Навас: Мне никогда не звонили из клуба, чтобы продлить контракт. Даже ни одного. Ноль звонков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano, капитан "Севильи" покике команду летом. Клуб не продлил контракт с 38 летним защитником. Комментарий Наваса:

"Дорогие болельщики "Севильи", это был грустный день для меня. Я никак не ожидал, что этот день наступит. Я не могу в это поверить".

"Севилья" - мой дом, и мне никогда не звонили из клуба, чтобы продлить контракт. Даже ни одного. Ноль звонков".

"Я ничего не согласовывал с другим клубом. Моя любовь - "Севилья"".

Напомним, что Хесус Навас начинал свою карьеру в "Севилье", провел 10 лет и перешел в "Манчестер Сити" за 22 млн евро. После 4-х лет в Англии, испанец вернулся домой, как свободный агент и еще отыграл 7 сезонов.

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Хесус Навас Севилья
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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