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Навас: Мне никогда не звонили из клуба, чтобы продлить контракт. Даже ни одного. Ноль звонков
Капитан Севильи покинет команду летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист-инсайдер Fabrizio Romano, капитан "Севильи" покике команду летом. Клуб не продлил контракт с 38 летним защитником. Комментарий Наваса:
"Дорогие болельщики "Севильи", это был грустный день для меня. Я никак не ожидал, что этот день наступит. Я не могу в это поверить".
"Севилья" - мой дом, и мне никогда не звонили из клуба, чтобы продлить контракт. Даже ни одного. Ноль звонков".
"Я ничего не согласовывал с другим клубом. Моя любовь - "Севилья"".
⚪️???????? Jesús Navas: “Dear Sevilla fans, it’s been a sad day for me. I never expected this day to come. I can’t believe it”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024
“Sevilla is my home and I never got a call from the club to extend the contract. Not even one. Zero calls”.
“I’ve not agreed anything with another club.… pic.twitter.com/NOAdvgYRVo
Напомним, что Хесус Навас начинал свою карьеру в "Севилье", провел 10 лет и перешел в "Манчестер Сити" за 22 млн евро. После 4-х лет в Англии, испанец вернулся домой, как свободный агент и еще отыграл 7 сезонов.
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