Серхио Агуэро сравнил сборы перед тренировкой в Манчестер Сити и Барселоне

Серхио Кун Агуэро прокомментировал разницу в сборе команды перед тренировкой в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", слова форварда:

????️ Sergio Agüero: “At Man City, we used to arrive at least an hour and a half before training. At Barcelona it was like 30 minutes before.



“I figured, ‘I will be there an hour before to see if I can go to the gym’.



But no, even the lights were off. It was very different.” pic.twitter.com/wAPSdhy1yq