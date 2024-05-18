Серхио Агуэро сравнил сборы перед тренировкой в Манчестер Сити и Барселоне

Серхио Кун Агуэро прокомментировал разницу в сборе команды перед тренировкой в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", слова форварда:

"В Манчестер Сити мы приходили по крайней мере за полтора часа до тренировки. В Барселоне это было как 30 минут назад. "Я подумал: "Я буду там за час до этого, чтобы увидеть, смогу ли я пойти в спортзал". Но нет, даже свет был выключен. Это было совсем по-другому".

????️ Sergio Agüero: “At Man City, we used to arrive at least an hour and a half before training. At Barcelona it was like 30 minutes before.



“I figured, ‘I will be there an hour before to see if I can go to the gym’.



But no, even the lights were off. It was very different.” pic.twitter.com/wAPSdhy1yq — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 16, 2024

Напомним, что Агуэро, летом 2021 года перешел из "Манчестер Сти" в "Барселону на правах свободного агента. Провел 4 матча за "блоуграну" и отметился одним голом, после чего у него обнаружили проблемы с сердцем, из-за которых он завершил карьеру футболиста.