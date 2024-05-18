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Серхио Агуэро сравнил сборы перед тренировкой в Манчестер Сити и Барселоне

Испания
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Серхио Агуэро сравнил сборы перед тренировкой в Манчестер Сити и Барселоне

Фото: twitter.com/Argentina

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Серхио Кун Агуэро прокомментировал разницу в сборе команды перед тренировкой в "Барселоне" и в "Манчестер Сити", слова форварда:

"В Манчестер Сити мы приходили по крайней мере за полтора часа до тренировки. В Барселоне это было как 30 минут назад. "Я подумал: "Я буду там за час до этого, чтобы увидеть, смогу ли я пойти в спортзал". Но нет, даже свет был выключен. Это было совсем по-другому".

Напомним, что Агуэро, летом 2021 года перешел из "Манчестер Сти" в "Барселону на правах свободного агента. Провел 4 матча за "блоуграну" и отметился одним голом, после чего у него обнаружили проблемы с сердцем, из-за которых он завершил карьеру футболиста.

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Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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