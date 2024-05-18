Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще один сезон. Вальверде договорился о продолжении работы с Атлетиком
Преданный Бильбао
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эрнесто Вальверде продлил контракт с "Атлетик Бильбао".
Эрнесто Вальверде договорился с клубом о продлении контракта на год. Это будет его 9-й сезон за клуб из Бильбао. 60-летний испанец возглавил команду в июне 2022 года, ранее ею руководил с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 год. Под его руководством "Атлетик Бильбао" выиграл Суперкубок Испании в 2015 году и Кубок страны в этом сезоне.
Напомним, "Атлетик Бильбао" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, у них в активе 62 очка.
Популярное сейчас
- Усик показал самый большой вес в карьере перед боем против Фьюри
- Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика во время дуэли взглядов
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Примера. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Гениальные голы и шоу Куртуа
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО