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Еще один сезон. Вальверде договорился о продолжении работы с Атлетиком

Испания
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Преданный Бильбао

Еще один сезон. Вальверде договорился о продолжении работы с Атлетиком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрнесто Вальверде продлил контракт с "Атлетик Бильбао".

Эрнесто Вальверде договорился с клубом о продлении контракта на год. Это будет его 9-й сезон за клуб из Бильбао. 60-летний испанец возглавил команду в июне 2022 года, ранее ею руководил с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 год. Под его руководством "Атлетик Бильбао" выиграл Суперкубок Испании в 2015 году и Кубок страны в этом сезоне.

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Напомним, "Атлетик Бильбао" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, у них в активе 62 очка.

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Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао)
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Источник:
Аthletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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