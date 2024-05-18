Жерар Пике – о президенте Барсы: Результаты – это еще не все

Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями о Жоан Лапорта

"Многие считают Лапорту лучшим президентом в истории клуба. Результаты – это еще не все. Нам, членам организации, повезло, что мы можем голосовать за президента. Я бы дал ему время до истечения срока его полномочий (до 2026 года). Мы должны нести ответственность за то, за что мы голосуем", — сказал Пике.