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Жерар Пике – о президенте Барсы: Результаты – это еще не все
Жерар Пике не хочет, чтобы Жоан Лапорта досрочно покинул пост
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями о Жоан Лапорта
"Многие считают Лапорту лучшим президентом в истории клуба. Результаты – это еще не все. Нам, членам организации, повезло, что мы можем голосовать за президента. Я бы дал ему время до истечения срока его полномочий (до 2026 года). Мы должны нести ответственность за то, за что мы голосуем", — сказал Пике.
???? DIRECTO @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) May 17, 2024
☎️ @3gerardpique: “Laporta es, para muchos, considerado el mejor presidente de la historia del club.”
???????? "Los resultados no lo son todo. Los socios tenemos la suerte de poder votar al presidente. Yo le daría tiempo hasta que acabe el mandato. Debemos… pic.twitter.com/ZfD1ChusBa
Напомним, Лапорта стал президентом "Барселоны" с 7 марта 2021 года.
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