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Жерар Пике – о президенте Барсы: Результаты – это еще не все

Испания

Жерар Пике не хочет, чтобы Жоан Лапорта досрочно покинул пост

Жерар Пике – о президенте Барсы: Результаты – это еще не все

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике поделился мыслями о Жоан Лапорта

"Многие считают Лапорту лучшим президентом в истории клуба. Результаты – это еще не все. Нам, членам организации, повезло, что мы можем голосовать за президента. Я бы дал ему время до истечения срока его полномочий (до 2026 года). Мы должны нести ответственность за то, за что мы голосуем", — сказал Пике.

Напомним, Лапорта стал президентом "Барселоны" с 7 марта 2021 года.

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Жоан Лапорта Барселона Жерар Пике
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Источник:
Jijantes FC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
18.05.2024 в 11:26
Пике абсолютно прав. В Барселоне все преотлично!
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
18.05.2024 в 11:26
Пике абсолютно прав. В Барселоне все преотлично!
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Просто Квашин (Харьков)
18.05.2024 в 09:37
гнила потаскуха... якщо в донецьких сепарів вдалося (тимчасово) вкрасти донецьк, то в барселоновських сєпарів -це не вдалось...
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Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 09:33
ТО Є ТАК Приймаєш рішення, то відповідай за його наслідки! А поки вони невтішні! І невигідний контракт з Левандовським та підписання Роке, якого не бачить тренер в основі... зовсім не сприяє виправлення фінансового стану клубу.
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