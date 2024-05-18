Барселона заплатить 20 млн евро, если уволит Хави и его штаб

Барселона заплатит 20 миллионов евро, если уволит Хави и его штаб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, если "Барселона" решит уволить Хави и его штаб, то руководству придется заплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро. Отмечается, что если Хави решит уйти по своему собственному решению, то компенсации не будет, или она будет значительно меньше, чем при увольнении по решению клуба.

Напомним, президент "Барселоны" Жоан Лапорта остался недоволен после высказывания Хави о финансовом состоянии клуба и не только. На следующей неделе Хави встретиться с президентом клуба.