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Барселона заплатить 20 млн евро, если уволит Хави и его штаб

Испания

До этого всего еще расход денег на новый тренерский штаб

Барселона заплатить 20 млн евро, если уволит Хави и его штаб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Барселона заплатит 20 миллионов евро, если уволит Хави и его штаб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, если "Барселона" решит уволить Хави и его штаб, то руководству придется заплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро. Отмечается, что если Хави решит уйти по своему собственному решению, то компенсации не будет, или она будет значительно меньше, чем при увольнении по решению клуба.

Напомним, президент "Барселоны" Жоан Лапорта остался недоволен после высказывания Хави о финансовом состоянии клуба и не только. На следующей неделе Хави встретиться с президентом клуба.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Сampeón
18.05.2024 в 11:33
коровку треба доїти поки вона доїться - народна пyтaлонська мудрість. сетьєн, куман, мессі, дембеле та багато інших підтвердять. та й чаві не бapceлox якийсь
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Комментарии 1
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Сampeón
18.05.2024 в 11:33
коровку треба доїти поки вона доїться - народна пyтaлонська мудрість. сетьєн, куман, мессі, дембеле та багато інших підтвердять. та й чаві не бapceлox якийсь
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0
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