Барселона — Райо Вальекано. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" примет "Райо Вальекано" на фоне большого скандала. Хави Эрнандес наговорил много лишнего на пресс-конференции, и теперь Лапорта, который еще месяц назад уламывал легенду остаться, хочет его уволить.

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Соберется ли команда в такой ситуации? Отстоит ли тренера? Или же сыграет показательно безразлично?

Так-то турнирного значения поединок почти не имеет. "Барсе" надо набрать 2 очка в 2 турах, чтобы гарантировать себе 2-е место, а "Райо" на 99% обеспечил себе сохранение прописки победой над "Гранадой" (2:1) посреди недели.

Как пройдет, возможно, последний домашний матч Хави во главе "Барсы" - узнаем в воскресенье , 19 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 6 и Volia TV . Начало — в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

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