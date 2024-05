Тони Кроос продлил контракт с мадридским Реалом

Тони Кроос продлил свой контракт с мадридским "Реалом".

По имеющейся информации, 34-летный немец продлил свой контракт с "Реал Мадридом" до лета 2025 года. Журналист Николо Скира в Х пишет что сделка является подтверждённой и завершённой.

