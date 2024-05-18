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Тони Кроос продлил контракт с мадридским Реалом

Испания

Еще год и на пенсию

Тони Кроос продлил контракт с мадридским Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Тони Кроос продлил свой контракт с мадридским "Реалом".

По имеющейся информации, 34-летный немец продлил свой контракт с "Реал Мадридом" до лета 2025 года. Журналист Николо Скира в Х пишет что сделка является подтверждённой и завершённой.

Напомним, за этот сезон Кроос сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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