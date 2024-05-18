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Тони Кроос продлил контракт с мадридским Реалом
Еще год и на пенсию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Тони Кроос продлил свой контракт с мадридским "Реалом".
По имеющейся информации, 34-летный немец продлил свой контракт с "Реал Мадридом" до лета 2025 года. Журналист Николо Скира в Х пишет что сделка является подтверждённой и завершённой.
???? Done Deal and confirmed! Toni #Kroos will extend his contract with #RealMadrid until 2025 as revealed at the beginning of March. #transfers https://t.co/wLHiFHsc3l— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 18, 2024
Напомним, за этот сезон Кроос сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами.
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