Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави - об своем увольнении: Я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента
Опроверг слухи
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави, на пресс-конференции высказался касаемо своего будущего.
"Мне поступает информация о возможном увольнении, но клуб дает мне спокойно работать. Я понимаю всю эту шумиху, но я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента. Если нам нужно будет о чем-то поговорить, мы сядем за стол переговоров.
Если будут какие-то изменения, клуб сообщим об этом, но пока у меня отличный фундамент в команде. Я продолжаю работать с энтузиазмом. "Барса" – клуб всей моей жизни", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, завтра "Барселона" сыграет против "Райо Вальекано" о 20:00.
Популярное сейчас
- Новая команда Сергея Ковальца заняла за границей третье место
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
- Награда для Довбика, новый тренер Ливерпуля и увольнение Аллегри. Главные новости за 17 мая
- Атлетик заменил вратаря на 61-й минуте, чтобы помочь ему добыть индивидуальный приз
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО