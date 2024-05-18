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Хави - об своем увольнении: Я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента

Испания

Опроверг слухи

Хави - об своем увольнении: Я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави, на пресс-конференции высказался касаемо своего будущего.

"Мне поступает информация о возможном увольнении, но клуб дает мне спокойно работать. Я понимаю всю эту шумиху, но я заинтересован в том, чтобы иметь доверие президента. Если нам нужно будет о чем-то поговорить, мы сядем за стол переговоров.

Если будут какие-то изменения, клуб сообщим об этом, но пока у меня отличный фундамент в команде. Я продолжаю работать с энтузиазмом. "Барса" – клуб всей моей жизни", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, завтра "Барселона" сыграет против "Райо Вальекано" о 20:00.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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