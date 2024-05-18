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Единственное желание Модрича в продолжении карьеры – остаться в Реале. Он готов снизить зарплату
Хочет продолжать выступать за Мадрид
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Лука Модрич окончательно решил судьбу своего будущего. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Единственное, чего хочет хорват, остаться в составе мадридцев. Ради этого он готов снизить свою зарплату.
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Прошлым летом у него также завершался контракт с мадридцами, но хорват продлил его 26 июня еще на один сезон.
В текущем чемпионате Испании Лука провел 30 матчей. Он появлялся в 47% поединков Ла Лиги в стартовом составе.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 38-летнего хорвата в восемь миллионов евро.
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