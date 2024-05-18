Соглашение до 2025 года. Переговоры Реала с Лукасом Васкесом по поводу нового контракта находится на финишной прямой

"Реал" практически договорился со своим игроком Лукасом Васкесом по продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Переговоры по этому поводу находятся на завершающей стадии. Новое соглашение будет заключено сроком на один сезон.

Васкес является воспитанником "Реала". В общей сложности он провел в составе мадридцев 346 матчей, в том числе в этом сезоне – 35 поединков.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в пять миллионов евро.