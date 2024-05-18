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Анчелотти подтвердил, что против Вильярреала сыграет Лунин

Испания

Дальнейшие планы не раскрыл

Анчелотти подтвердил, что против Вильярреала сыграет Лунин

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто сыграет завтра в матче против "Вильярреала".

“Для меня нет дискуссии по вратарям. Сомнения идут с вашей стороны.

Лунин провел фантастический сезон, действительно помог нам выйти в финал Лиги чемпионов. А Куртуа возвращается к тому, кем он был до травмы – лучшим голкипером мира.

Завтра сыграет Лунин”, - сказал Анчелотти.

"Вильярреал" и "Реал" сыграют завтра, 19 мая, в 20:00.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин
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Источник:
Офіційний сайт Реала
Опубликовал: Максим Кучер
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