Анчелотти подтвердил, что против Вильярреала сыграет Лунин

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто сыграет завтра в матче против "Вильярреала".

“Для меня нет дискуссии по вратарям. Сомнения идут с вашей стороны.

Лунин провел фантастический сезон, действительно помог нам выйти в финал Лиги чемпионов. А Куртуа возвращается к тому, кем он был до травмы – лучшим голкипером мира.

Завтра сыграет Лунин”, - сказал Анчелотти.