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Анчелотти подтвердил, что против Вильярреала сыграет Лунин
Дальнейшие планы не раскрыл
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, кто сыграет завтра в матче против "Вильярреала".
“Для меня нет дискуссии по вратарям. Сомнения идут с вашей стороны.
Лунин провел фантастический сезон, действительно помог нам выйти в финал Лиги чемпионов. А Куртуа возвращается к тому, кем он был до травмы – лучшим голкипером мира.
Завтра сыграет Лунин”, - сказал Анчелотти.
"Вильярреал" и "Реал" сыграют завтра, 19 мая, в 20:00.
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Источник:Офіційний сайт Реала
Опубликовал: Максим Кучер
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