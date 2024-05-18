Яремчук - о форвардах сборной Украины: Ребров располагает нападающими с разными характеристиками

Нападающего Романа Яремчука попросили назвать по одному лучшему качеству каждого его конкурента по позиции в сборной Украины. Игрок оценил Довбика, Сикана и Ваната.

"Довбик пока один из лучших не только в своем клубе, но и в целом в Испании. Он действительно в порядке. Он прекрасно выбирает позицию на поле, его отличает умение читать игру. Благодаря этому он и забивает много голов.

У Сикана очень агрессивная манера игры, он умело прессингует, умеет завоевать мяч и затем сохранить его. Мне нравится как он играет, считаю, что он вполне заслуженно забивает много мячей в чемпионате Украины.

Ванат также много забивает во внутренних соревнованиях, он имеет прекрасную левую ногу. Как по мне, он также может выполнять роль вингера.

У Реброва действительно интересный выбор, потому что он располагает нападающими с разными характеристиками", - сказал Роман.