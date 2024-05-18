Валенсия — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

В предпоследнем туре Примеры немотивированная "Валенсия" примет очень уставшую "Жирону".

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Обеим командам почти не за что биться. "Лос Чес" уже потеряли шансы на еврокубки и выше 8-го места не поднимутся. Тем временем надежды "Жироны" на вторую строчку почти растаяли после поражения от "Вильярреала" (0:1) в прошлом туре.

Наверное, мы бы вообще не рекомендовали смотреть этот матч, если бы не важный нюанс — скорее всего, на поле будут трое украинцев. Роман Яремчук меняет травмированного Уго Дуро, а Артем Довбик и Виктор Цыганков — железные игроки старта "Жироны".

Что удастся показать украинской троице в чисто испанском противостоянии — узнаем в воскресенье , 19 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало — в 20:00 по Киеву.

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