Хесус Навас неожиданно остается в Севилье. Игрок подписал пожизненный контракт

В конце текущего сезона у легендарного защитника "Севильи" Хесуса Наваса заканчивался контракт с клубом. О продолжении сотрудничества речь не шла, поэтому футболист объявил, что покинет команду. Навас отмечал, что не может поверить в уход, ведь "Севилья" - его дом, любовь". Клуб ни разу не обратился к нему о продлении контракта.

Президент "Севильи" Хосе Мария дель Нидо Карраско вмешался в сложившуюся ситуацию и оставил Наваса в команде. Он предложил игроку возможность остаться на столько, сколько он пожелает.

"Я чувствую себя обязанным выразить позицию клуба относительно Хесуса. Мне как человеку, ни как игроку "Севильи", ни как президенту не пришло бы в голову противостоять величайшей легенде клуба. Даже этот стадион ("Эстадио Хесус Навас") носит его имя, и я не хочу полемизировать или конфронтировать с ним ни публично, ни частным образом. Но я также не могу позволить, чтобы это вошло в историю, что Хесус уходит, потому что "Севилья" этого не хочет. Видимо, это было недоразумение, за которое я брал бы ответственность, потому что знаю, что Хесус много страдает. Отсюда я предлагаю ему контракт на всю жизнь, чтобы он мог играть здесь, пока он этого не захочет. Затем он может работать здесь над чем угодно, потому что он заслуживает быть в "Севилье" сколько захочет", - сказал президент.

Сам футболист не скрывает радости от счастья. Он отметил, что всю заработанную заработную плату теперь будет отдавать на благотворительность.

"Я не потратил ни одной минуты, чтобы ответить на предложение президента. Я хочу уйти на пенсию в "Нервионе". Я очень рад продолжить работу в клубе, который я люблю. Мое желание, о котором я сообщил президенту, заключается в том, чтобы продолжать играть до декабря в переходном периоде, чтобы продолжать помогать команде. Затем я повешу бутсы на гвоздь... В последние несколько месяцев моей карьеры профессионального футболиста я не буду получать зарплату. Вместо этого, деньги будут пожертвованы в фонд, который был согласован с президентом. Это мое решение. Я хочу, чтобы болельщики все знали", - делится впечатлениями Хесус.

Навас является рекордсменом по количеству матчей в футболке "Севильи" - 688 официальных поединков. В текущем сезоне 38-летний защитник провел за клуб 35 игр.