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Вильярреал — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Вильярреал" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Новый чемпион Испании "Реал" едет в гости к "Вильярреалу", который еще надеется попасть в еврокубки.
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"Желтая субмарина" за два тура до финиша отстает от 7-го места на 5 очков, но у "Бетиса" сверхсложный календарь, а команда Марселино на ходу и выиграла 4 матча из последних 5.
А что "Реал"? Он выиграл 2 последних матча с общим счетом 9:0, но на "Вильярреал" почти наверняка поставит резервный состав, чтобы не перегружать основу. Сезон был длинным, трудным — возможны травмы. А впереди у "Сливочных" еще главный матч сезона — финал Лиги чемпионов.
Сумеют ли "Подводники" воспользоваться отсутствием у Мадрида турнирной мотивации — увидим в воскресенье, 19 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 5 и Volia TV. Начало — в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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