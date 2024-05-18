Вильярреал — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Новый чемпион Испании "Реал" едет в гости к "Вильярреалу", который еще надеется попасть в еврокубки.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

"Желтая субмарина" за два тура до финиша отстает от 7-го места на 5 очков, но у "Бетиса" сверхсложный календарь, а команда Марселино на ходу и выиграла 4 матча из последних 5.

А что "Реал"? Он выиграл 2 последних матча с общим счетом 9:0, но на "Вильярреал" почти наверняка поставит резервный состав, чтобы не перегружать основу. Сезон был длинным, трудным — возможны травмы. А впереди у "Сливочных" еще главный матч сезона — финал Лиги чемпионов.

Сумеют ли "Подводники" воспользоваться отсутствием у Мадрида турнирной мотивации — увидим в воскресенье , 19 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 5 и Volia TV . Начало — в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Вільярреал - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>