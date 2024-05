Примера. Алавес — Хетафе 1:0. Играла только одна команда

"Алавес" очень комфортно одолел кризисный "Хетафе".

Синие проиграли четвертый матч подряд, и у них лишь 1 победа в 8 последних турах. Стоит ли удивляться, что сегодня "Хета" не создал ни одного стопроцентного момента?

Баски играли намного интереснее, и уже на старте Висенте забил в быстрой атаке не без ошибки Сории — 1:0.

2 - Alavés' Carlos Vicente is the second player to score in LaLiga (1 goal) and LaLiga Hypermotion (4 goals with Racing de Ferrol) this season, after Lucas Boyé (6 goals with Granada in the top-flight and 1 for Elche in the second tier). Premiere. pic.twitter.com/zHJyuyiYjj