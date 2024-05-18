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Примера. Алавес — Хетафе 1:0. Играла только одна команда
Синие плохо заканчивают сезон
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Алавес" очень комфортно одолел кризисный "Хетафе".
Синие проиграли четвертый матч подряд, и у них лишь 1 победа в 8 последних турах. Стоит ли удивляться, что сегодня "Хета" не создал ни одного стопроцентного момента?
Баски играли намного интереснее, и уже на старте Висенте забил в быстрой атаке не без ошибки Сории — 1:0.
2 - Alavés' Carlos Vicente is the second player to score in LaLiga (1 goal) and LaLiga Hypermotion (4 goals with Racing de Ferrol) this season, after Lucas Boyé (6 goals with Granada in the top-flight and 1 for Elche in the second tier). Premiere. pic.twitter.com/zHJyuyiYjj— OptaJose (@OptaJose) May 18, 2024
В дальнейшем "Алавес" еще много раз мог увеличивать счет, но постоянно что-то мешало. Симеоне забил, но из офсайда; Кике пробил в перекладину; Саму вообще куда-то в небо с семи метров; попытку Висенте оформить дубль с углового пресек Сория.
Кроме того, матч запомнился эпидемией карточек — и то от игроков, которым их набирать было нельзя. Ну никто не хочет играть последний тур.
Еще бы — а что там делать? У "Алавеса" и без того почетное 10-е место и 45 очков; у "Хетафе" - 11-я строчка и 43 балла.
37-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Висенте, 12
"Алавес": Овоно — Теналья, Абгар, Дуарте, Хави Лопес — Бенавидес (Гевара, 62), Бланко — Висенте (Риоха, 88), Гуриди (Хаджи, 87), Симеоне (Горосабель, 88) — Кике (Саму, 41)
"Хетафе": Сория — Кармона (Латаса, 41), Аберден, Альдерете, Альварес, Рико (Риско, 56) — Максимович, Сантьяго (Аленья, 69), Милья (Даконам, 41) — Мата (Мориба, 69), Гринвуд
Предупреждения: Симеоне, 15, Бенавидес, 37, Теналья, 50, Бланко, 80 — Кармона, 11, Максимович, 17, Рико, 45, Латаса, 71, Аленья, 77, Мориба, 78
Удаление: Мориба, 90+5
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