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На Ближнем Востоке нашли очередного кандидата на тренерский пост Барселоны
Список претендентов расширяется
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
В прессе снова начали активно писать о предполагаемом уходе Хави. Похоже, руководство не видит причин для длительного сотрудничества с бывшим полузащитником команды и в ближайшем будущем это может произойти.
Среди основных кандидатур на потенциальную вакансию называют экс-наставника "Баварии" Ханси Флика и Рафаэля Маркеса, который тренирует "Барселону Атлетик" – резервный коллектив "блаугранас" в третьем дивизионе.
Еще одним претендентом оказался Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовский "Аль-Иттихад". Отмечается, что с аргентинским специалистом будет просто договориться, и это может стать одним из главных плюсов сделки.
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