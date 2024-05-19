На Ближнем Востоке нашли очередного кандидата на тренерский пост Барселоны

В прессе снова начали активно писать о предполагаемом уходе Хави. Похоже, руководство не видит причин для длительного сотрудничества с бывшим полузащитником команды и в ближайшем будущем это может произойти.

Среди основных кандидатур на потенциальную вакансию называют экс-наставника "Баварии" Ханси Флика и Рафаэля Маркеса, который тренирует "Барселону Атлетик" – резервный коллектив "блаугранас" в третьем дивизионе.

Еще одним претендентом оказался Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовский "Аль-Иттихад". Отмечается, что с аргентинским специалистом будет просто договориться, и это может стать одним из главных плюсов сделки.