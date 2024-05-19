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На Ближнем Востоке нашли очередного кандидата на тренерский пост Барселоны

Испания

Список претендентов расширяется

На Ближнем Востоке нашли очередного кандидата на тренерский пост Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

В прессе снова начали активно писать о предполагаемом уходе Хави. Похоже, руководство не видит причин для длительного сотрудничества с бывшим полузащитником команды и в ближайшем будущем это может произойти.

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Среди основных кандидатур на потенциальную вакансию называют экс-наставника "Баварии" Ханси Флика и Рафаэля Маркеса, который тренирует "Барселону Атлетик" – резервный коллектив "блаугранас" в третьем дивизионе.

Еще одним претендентом оказался Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовский "Аль-Иттихад". Отмечается, что с аргентинским специалистом будет просто договориться, и это может стать одним из главных плюсов сделки.

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Барселона Рафаэль Маркес Марсело Гальярдо Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 01:25
пипец! этой "новости" уже почти сутки, школота!
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2024 в 01:25
пипец! этой "новости" уже почти сутки, школота!
Ответить
0
0

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