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Известно, почему Барселона может остаться без трансферов летом

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Известно, почему Барселона может остаться без трансферов летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По правилам Ла Лиги "Барселона" отстает от финансового фэйр-плей и не может подписывать новых футболистов летом.

По информации издания, в ближайшие недели "Барса" должна закрыть дыру в 130 миллионов евро на своих счетах до конца июня, если они хотят привлечь новых игроков этим летом, даже если на основе бесплатных трансферов или аренды.

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Отмечается, что прошлым летом Ла Лига снизила официальный разрешенный лимит зарплат "Барсы" с 648 миллионов евро до 270 миллионов евро. Это произошло из-за дефицита бюджета "Барсы" после того, как Libero не заплатила дополнительные выплаты в размере 60 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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