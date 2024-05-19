Известно, почему Барселона может остаться без трансферов летом

По правилам Ла Лиги "Барселона" отстает от финансового фэйр-плей и не может подписывать новых футболистов летом.

По информации издания, в ближайшие недели "Барса" должна закрыть дыру в 130 миллионов евро на своих счетах до конца июня, если они хотят привлечь новых игроков этим летом, даже если на основе бесплатных трансферов или аренды.

Отмечается, что прошлым летом Ла Лига снизила официальный разрешенный лимит зарплат "Барсы" с 648 миллионов евро до 270 миллионов евро. Это произошло из-за дефицита бюджета "Барсы" после того, как Libero не заплатила дополнительные выплаты в размере 60 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании.