Валенсия - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Валенсия” уже потеряла шансы попасть в еврокубки и играет сугубо за престиж. "Жирона" в случае поражения может потерять третью строчку и переместиться на четвертую, хотя это тоже зона ЛЧ. Почему этот матч надо обязательно смотреть? Забудьте про таблицу. Главное для нас – в деле Яремчук, Довбик и Цыганков. Кто-то из них обязательно себя покажет, вот увидите.

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Чемпионат Испании, 37-й тур

19 мая 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 20:00 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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