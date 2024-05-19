Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валенсия - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Украинское противостояние в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия” уже потеряла шансы попасть в еврокубки и играет сугубо за престиж. "Жирона" в случае поражения может потерять третью строчку и переместиться на четвертую, хотя это тоже зона ЛЧ. Почему этот матч надо обязательно смотреть? Забудьте про таблицу. Главное для нас – в деле Яремчук, Довбик и Цыганков. Кто-то из них обязательно себя покажет, вот увидите.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Испании, 37-й тур
19 мая 2024. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" 20:00 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
Популярное сейчас
- Фьюри не уверен, что выйдет на реванш против Усика
- Известно, сколько зарабатывает спортивный директор Шахтера Дарио Срна
- Усик заплакал на пресс-конференции после боя против Фьюри. Видео
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО