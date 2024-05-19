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Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Еще один матч Лунина в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча

Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" оформил чемпионство еще 4 мая, и с тех пор его главная задача — поддержать форму, не получив травм. "Вильярреал" же надеется в последний момент выгрызть место в еврокубках. Противостояние класса и желания — вот что нас ожидает на "Мадригале". Ну, и Андрей Лунин на воротах — вполне себе событие с учетом возвращения Тибо Куртуа.

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Чемпионат Испании, 37-й тур

19 мая 2024. Вильярреал, "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 20:00 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 5

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