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Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Еще один матч Лунина в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" оформил чемпионство еще 4 мая, и с тех пор его главная задача — поддержать форму, не получив травм. "Вильярреал" же надеется в последний момент выгрызть место в еврокубках. Противостояние класса и желания — вот что нас ожидает на "Мадригале". Ну, и Андрей Лунин на воротах — вполне себе событие с учетом возвращения Тибо Куртуа.
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Чемпионат Испании, 37-й тур
19 мая 2024. Вильярреал, "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 20:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 5
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