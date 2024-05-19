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Барселона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Барса может гарантировать второе место в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" почти гарантировала себе итоговое второе место, а "Райо Вальекано" практически обеспечил сохранение прописки в элите. Такова фабула матча. Кроме того, на волоске повисла судьба Хави. Он снова рассорился с Лапортой и, кажется, это отставка. Или нет? Покажет ли команда желание, чтоб укрепить позиции тренера? Вот это завтра интереснее всего.

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Чемпионат Испании, 37-й тур

19 мая 2024. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"

"Барселона" 20:00 "Райо Вальекано"

Трансляция – MEGOGO Футбол 6

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Барселона – Райо Вальекано

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