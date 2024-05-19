Барселона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" почти гарантировала себе итоговое второе место, а "Райо Вальекано" практически обеспечил сохранение прописки в элите. Такова фабула матча. Кроме того, на волоске повисла судьба Хави. Он снова рассорился с Лапортой и, кажется, это отставка. Или нет? Покажет ли команда желание, чтоб укрепить позиции тренера? Вот это завтра интереснее всего.

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Чемпионат Испании, 37-й тур

19 мая 2024. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"

"Барселона" 20:00 "Райо Вальекано"

Трансляция – MEGOGO Футбол 6

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