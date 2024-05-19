Барселона - Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня пройдет матч 37-го тура чемпионата Испании.

"Барселона" гарантировала себе второе место, а "Райо Вальекано" обеспечил безопасность прописки в элите. Единственный, на кого может повлиять результат игры – это на главного тренера "Барсы" Хави.

Поражение в этом матче может стоить испанскому специалисту увольнения.

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Чемпионат Испании "Барселона" - "Райо Вальекано"

19 мая, 20:00

Прямая трансляция: MEGOGO