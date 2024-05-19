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Вильярреал - Реал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Начало в 20:00

Вильярреал - Реал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Вильярреал" попытается победить мадридский "Реал" чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон, но наш украинец Андрей Лунин сделает все, чтобы не пропустить голы от "желтой субмарины".

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На эту игру со стороны мадридского "Реала" скорее всего выйдет резервный состав, который уверенно обыграл "Сосьедад" 1:0 и "Гранаду" 4:0.

Чемпионат Испании "Вильярреал" - "Реал Мадрид"
19 мая, 20:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Вильярреал — Реал Мадрид
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Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин смотреть футбол онлайн
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