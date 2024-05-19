Вильярреал - Реал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня "Вильярреал" попытается победить мадридский "Реал" чтобы попасть в еврокубки на следующий сезон, но наш украинец Андрей Лунин сделает все, чтобы не пропустить голы от "желтой субмарины".

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На эту игру со стороны мадридского "Реала" скорее всего выйдет резервный состав, который уверенно обыграл "Сосьедад" 1:0 и "Гранаду" 4:0.

Чемпионат Испании "Вильярреал" - "Реал Мадрид"

19 мая, 20:00

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